Эстонская разведка: признаков подготовки нападения России на страны Балтии сейчас нет
В настоящее время нет признаков того, что Россия намеревалась бы напасть на какую-либо из стран Балтии или на НАТО в целом, а задача Эстонии — сохранять ситуацию именно такой. Об этом в интервью ERR заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин.
По его словам, Россия в текущий момент демонстрирует поведение, которое указывает на стремление избегать прямого столкновения с НАТО. «До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и старается избегать какого-либо открытого конфликта на данный момент», — отметил Розин, говоря об общей оценке угроз к концу года.
Розин привел конкретные примеры, когда после инцидентов в регионе и реакций Запада российская сторона стала действовать осторожнее. Речь идет, в частности, о повреждениях кабелей, а также о случаях залетов дронов или самолетов в воздушное пространство НАТО.
«В результате реакций Запада или НАТО мы видим, что Россия приняла разные меры, чтобы избегать подобных инцидентов в будущем», — сказал он.
По оценке главы департамента, это заметно и по тому, как сейчас выстраиваются траектории беспилотников: маршруты меняют так, чтобы минимизировать риски. Также, по его словам, российские самолеты над Балтийским морем «с болезненной точностью» придерживаются маршрутов, чтобы не создавать поводов для инцидентов.
Отдельно Розин отметил, что после запуска миссии НАТО в регионе больше не фиксировалось новых инцидентов с кабелями. При этом он подчеркнул: полностью исключать повторение подобных ситуаций нельзя, поскольку военная активность остается высокой, а война в Украине продолжается.
Еще один акцент в интервью — информационное влияние России на европейскую повестку. По словам Розина, Москва пытается сдержать перевооружение Европы «разговорами о мире» и сообщениями о том, что оборонные расходы якобы отнимают деньги у других сфер — например, у социальной.