Если завтра будет война... как живут люди в приграничье Латвии?

«У меня тоже была возможность уехать в город и жить там. Моя дочь ходит в детский сад в городе, но мы живем здесь, потому что я просто не хочу никуда уезжать. Я живу в частном доме, и здесь спокойно», — рассказывает Лидия и добавляет, что никогда не видела нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих латвийско-белорусскую границу. При этом она признает, что в поселке сейчас стало больше пограничников и представителей других служб, которые часто проверяют документы. «Меня это особо не беспокоит — я ничего не нарушала, никого через границу не перевозила… Что касается возможной войны — ну, если будет, значит будет. Если не будет — это будет прекрасно, потому что я этого не хочу. Но я никак не могу на это повлиять. И особых тревог по этому поводу у меня нет», — рассуждает Лидия.