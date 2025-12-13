Если завтра будет война... как живут люди в приграничье Латвии?
Уже почти два года Латвия реализует программу противомобильности на восточной границе. Ее цель — замедлить или не допустить продвижение автотехники и бронетехники потенциального противника в случае, если Россия и Беларусь начнут военные действия. Однако приграничные районы Латвии — это не пустая территория. Здесь живут люди со своими повседневными заботами и тревогами. Что беспокоит их больше всего сегодня? Боятся ли они войны?
«Я чувствую себя здесь спокойно»
Поселок Силене находится всего в пяти километрах от границы с Беларусью. Зубы дракона, противотанковые ежи, бетонные заграждения в близлежащих лесах — все это для местных жителей уже стало привычной реальностью. А также разговоры об изъятии земли для нужд Министерства обороны в целях безопасности. «Да, нашей семье принадлежит земля, мы занимаемся сельским хозяйством, и этот вопрос нас тревожит и пугает — что будет, если действительно изымут какие-то участки?» — говорит руководитель Силенского дома культуры Лидия Тенча-Дворяникова. «Я еще глубоко не изучала этот вопрос, поэтому даже не знаю, как все это будет происходить. Просто заберут — и все?»
Недавно жители Силене собрались в местном доме культуры на праздничный концерт по случаю Дня независимости Латвии. Выступали местные любительские коллективы, а также гости из соседних волостей. Часть программы была посвящена молодежи, которая в этом году достигла 18-летнего возраста.
«Это своего рода знак внимания тем, кто живет здесь, в небольшом приграничном поселке, и становится полноправными гражданами Латвии», — объясняет Лидия.
«Теперь у них есть право голоса, они полностью свободны, перед ними открыт весь мир…»
Последние слова Лидия произносит с заметной грустью, поскольку знает: молодежь часто уезжает отсюда в города или в другие страны.
«У меня тоже была возможность уехать в город и жить там. Моя дочь ходит в детский сад в городе, но мы живем здесь, потому что я просто не хочу никуда уезжать. Я живу в частном доме, и здесь спокойно», — рассказывает Лидия и добавляет, что никогда не видела нелегальных мигрантов, незаконно пересекающих латвийско-белорусскую границу. При этом она признает, что в поселке сейчас стало больше пограничников и представителей других служб, которые часто проверяют документы. «Меня это особо не беспокоит — я ничего не нарушала, никого через границу не перевозила… Что касается возможной войны — ну, если будет, значит будет. Если не будет — это будет прекрасно, потому что я этого не хочу. Но я никак не могу на это повлиять. И особых тревог по этому поводу у меня нет», — рассуждает Лидия.
Смело и патриотично
«К сожалению, приходится признать, что численность населения приграничных территорий стремительно сокращается», — отмечает заместитель председателя Аугшдаугавского края, в котором находится поселок Силене, Олеся Никитина. «Предприниматели не хотят развивать здесь бизнес, поскольку в приграничной зоне много угроз и вызовов. Поэтому я очень рада и горжусь нашими людьми, которые остаются жить в приграничных районах: они очень смелые, очень позитивные и очень патриотичные».
На вопрос о том, не боятся ли жители приграничья угрозы войны, Олеся Никитина отвечает так: «Конечно, мы все боимся сегодняшнего дня, завтрашнего дня. Но здесь, на мой взгляд, важно подчеркнуть роль информационного пространства. Нужно просвещать, воспитывать наших жителей, делиться информацией — объективной информацией — обо всех возможностях, о том, что происходит, о том, где при необходимости можно получить помощь, поддержку, задать вопросы».
Закрытая граница
Пограничный пункт Силене на границе Латвии и Беларуси был закрыт в сентябре 2023 года. Причина — возросший поток нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Латвийские власти считают это частью гибридной войны со стороны соседнего государства. Сейчас из Латвии в Беларусь можно попасть только через единственный пограничный пункт Патерниеки.
И государственная граница с Беларусью в районе Силене сегодня выглядит как никогда раньше: подъезд к закрытому пункту пограничного контроля украшает длинный забор из бетонных блоков и противотанковых ежей. «Когда здесь работал пограничный пункт, дорога в Беларусь была открыта — я сама ездила, — рассказывает Лидия Тенча-Дворяникова. — Теперь — нет. И желания нет, и есть определенные опасения. Кто знает — поедешь в Беларусь, а там что-то случится. Например, начнутся военные действия или просто закроют границу».
Тихо и спокойно
Сегодня в Силене живет чуть более 500 человек. Это тихое место на берегу красивого озера. Улицы пустынны. До ближайшего города — Даугавпилса — 20 километров. Работают несколько магазинов, кафе, SPA-комплекс с номерами для гостей и при нем итальянский винный магазин. Он выглядит здесь как чужеродный элемент, но посетители есть — люди приезжают в основном из Даугавпилса.
В поселке есть школа, однако обучение ведется только до 6 класса. Раньше здесь была средняя школа, но из провинции наблюдается значительный отток населения. К тому же демографическая ситуация не радует. Местные жители в основном работают в окрестных сельских хозяйствах и волостных структурах. Большинство занято в Даугавпилсе.
На вопрос о том, есть ли у них опасения по поводу возможного военного конфликта с Россией и Беларусью, жители Силене отвечают примерно одинаково: страха нет. «Мне кажется, что люди здесь относятся к этому очень спокойно», — говорит участница местного вокального ансамбля Инара.
«Я могу с уверенностью сказать, что в моем окружении людей совершенно не смущает близость границы. Люди об этом не думают — они просто живут, как говорится, наслаждаются жизнью, работают. Честно говоря, нет».
Инара говорит, что зубы дракона и противотанковые ежи в окружающих лесах местным жителям не мешают: «У нас есть места, где мы собираем ягоды и грибы, и они по-прежнему доступны. Да, об этом сейчас много пишут и говорят, но мы продолжаем жить так же, как жили раньше».
Почти то же самое говорит и Инна. Она родилась в Силене и провела здесь большую часть своей жизни, окончила местную школу. Сейчас живет недалеко от Риги, но часто навещает маму, которая осталась в Силене. «Я не вижу здесь никакой тревоги, — говорит Инна. — Но чувствую и вижу определенный упадок. Мне хотелось бы, чтобы в Силене было больше света, больше людей на улицах, больше праздничного настроения».
О возвращении в родной поселок
Валерий — один из тех 18-летних молодых людей, которых чествовали в Силенском клубе во время празднования Дня независимости Латвии. Он успешный спортсмен, борец, занимает призовые места на международных соревнованиях. Сейчас учится в техникуме в Даугавпилсе, но признается, что планирует связать свою жизнь с родным поселком.
«Мне здесь очень нравится, - говорит Валерий. - Все рядом, все друг друга знают, нравится, что в Силене царит дружелюбная атмосфера. И чистый воздух — этого сейчас так не хватает в мире. Пока планирую немного пожить в городе, но когда создам семью, все-таки вернусь в Силене».
От Силене до границы с Россией - около 100 километров. Люди здесь, по их словам, хорошо понимают все риски, связанные с фактическим нахождением на линии фронта в случае возможного военного конфликта. Но все же они предпочитают думать о хорошем и не слишком верят, что с восточными соседями начнется война.