Посол США в НАТО: угрозы со стороны России иногда немного преувеличены
Угрозы России иногда слегка преувеличиваются, заявил в интервью телеканалу "Fox News" в пятницу посол США в НАТО Мэтью Витакер.
"Я считаю, что угрозы России иногда слегка преувеличиваются. У них не было больших успехов, и, как вы отметили, Украина фактически отвоевала территорию", — сказал дипломат. "И поэтому, на мой взгляд, это указывает на слабость России. Поскольку их экономика продолжает ослабевать, я считаю, что продолжать эту войну им будет трудно", — добавил он.
Витакер также сказал, что "обеим сторонам придется договориться о мирном соглашении". "Президент Трамп будет продолжать искать рычаги влияния и условия, с помощью которых он мог бы свести обе стороны вместе и способствовать решению, поскольку, повторяю, он не будет выдвигать условия", — указал дипломат.
"Обеим сторонам придется согласиться на мирное соглашение. Но мы продолжим работать над тем, чтобы это было решено в ближайшее время, чтобы положить конец смертям", — добавил Витакер.