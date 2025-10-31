Latvijas Pasts открыл крупнейший и самый современный клиентский центр в стране. Какому городу повезло?

Центр расположен в самом сердце города — в популярном среди жителей комплексе Ditton по адресу ул. Циетокшня 60. Он удобен для пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта из любого микрорайона. Помещения полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.

Центр работает по будням и субботам с 8:00 до 18:00, а также в воскресенье — с 8:00 до 16:00.