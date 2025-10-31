Latvijas Pasts открыл крупнейший и самый современный клиентский центр в стране. Какому городу повезло?
Чтобы повысить доступность услуг и создать современные очные пункты обслуживания, Latvijas Pasts 30 октября открыл свой первый клиентский центр нового формата в Даугавпилсе. Это — самый крупный и современный центр в стране, где можно не только воспользоваться привычными почтовыми услугами, но и получить отправления в специально выделенной зоне выдачи посылок.
Центр расположен в самом сердце города — в популярном среди жителей комплексе Ditton по адресу ул. Циетокшня 60. Он удобен для пешеходов, автомобилистов и пассажиров общественного транспорта из любого микрорайона. Помещения полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками.
Центр работает по будням и субботам с 8:00 до 18:00, а также в воскресенье — с 8:00 до 16:00.
В новом центре оборудованы три места обслуживания, одно из которых предназначено исключительно для выдачи посылок. Это позволяет клиентам быстро забрать отправления, не дожидаясь, пока обслуживаются посетители, пришедшие по другим почтовым вопросам.
Также здесь создана самообслуживающая зона для упаковки посылок — с весами, необходимыми инструментами и материалами. Упаковку, коробки, конверты и пузырчатую плёнку можно приобрести прямо на месте.
Для удобства жителей Даугавпилса с 30 октября действуют четыре очные точки обслуживания Latvijas Pasts:
- Клиентский центр Ditton (ул. Циетокшня 60),
- Отделение на ул. 18 ноября, 136,
- Отделение в Химии (ул. Ятниеку 78),
- Отделение в Новом Форштадте (ул. Авеню 26) — с 1 ноября работает по следующему графику: понедельник, среда, пятница — с 8:00 до 13:30, вторник и четверг — с 8:00 до 18:00.
Кроме того, в городе установлено 12 почтоматов Latvijas Pasts, где можно получать отправления в удобное время. Они расположены по адресам:
Ригас, 9, Валкас, 1a, Вентспилс, 28, Циетокшня, 60 и 74, Райполес, 11a, Архитекту 3, Гайсмас 12, 18 ноября, 136 и 146, Лиелая, 44, Виестура, 60.
Все наружные почтоматы оснащены дополнительной функцией — встроенным почтовым ящиком, куда можно сразу опустить письма.
В этом году Latvijas Pasts уже открыл 16 клиентских центров нового формата — как в Риге, так и в регионах.