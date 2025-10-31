Нововведение в депозитной системе: с 1 ноября возврат за тару можно будет получить и на банковский счет
С завтрашнего дня, 1 ноября, жители Латвии получат более широкие возможности получать депозитную плату за сданную тару прямо на свой банковский счет, воспользовавшись цифровым решением dPays, разработанным Swedbank.
Новая функция будет активирована в 363 автоматах оператора депозитной упаковки (DIO) по всей Латвии — в тех торговых точках, где сейчас отсутствует возможность получить депозитную плату наличными. Таким образом, примерно в 1000 пунктах приёма тары жители смогут выбирать, как получить депозит — наличными, банковским переводом или обменяв купон при покупке товаров в магазине.
«Сегодня расчеты картой или смартфоном стали повседневностью, поэтому и депозитная система должна развиваться в ногу со временем. Наша цель — сделать ее удобнее и доступнее, чтобы сдача тары стала естественной частью повседневной жизни», — отметил председатель правления DIO Микс Стуритис.
Быстро, удобно и без бумажного купона
Решение dPays позволяет в отдельных автоматах получить депозитную плату на счёт примерно за 10 секунд, независимо от того, в каком латвийском банке открыт счёт. Возможность доступна клиентам всех банков Латвии и помогает сократить использование бумажных купонов. «dPays — отличный пример того, как цифровые решения могут облегчить жизнь людей и одновременно способствовать экологически ответственным привычкам, — отметил руководитель корпоративного управления и член правления Swedbank Евгений Иванов. — Тот факт, что к платформе уже присоединилось более 10 тысяч пользователей, подтверждает готовность общества использовать такие инновации».
Пошаговое развитие
Функция цифрового получения депозитной платы внедряется постепенно. Первые пользователи познакомились с ней ещё в конце 2024 года, когда в Риге был открыт «Дижтаромат» — устройство для приёма большого объёма упаковки. Этим летом DIO совместно с сетью магазинов ELVI провели пилотный проект в 53 автоматах. За три месяца жители получили депозитные выплаты на свои счета примерно 3500 раз, вернув более 10 000 евро.
С 1 ноября решение будет доступно в 363 автоматах, однако пока оно не будет работать в магазинах Rimi, Maxima и Lidl, где уже существует возможность получать депозит наличными. Следующим этапом планируется расширить функциональность dPays и на другие места.
Как получить депозитную плату на счет:
- Зарегистрируйтесь на сайте dPays.eu, используя учётную запись Google, Apple или адрес электронной почты.
- Добавьте свой банковский счёт (можно использовать счёт любого банка стран Балтии).
- В автомате выберите пункт «Сканировать депозитный код» и отсканируйте QR-код, отображаемый на экране.
- Деньги поступят на счёт примерно через 10 секунд.
- Информацию о автоматах, где доступен перевод депозитной платы на банковский счёт, можно будет найти на интерактивной карте сайта www.depozitapunkts.lv.