Нововведение в депозитной системе: с 1 ноября возврат за тару можно будет получить и на банковский счет

Решение dPays позволяет в отдельных автоматах получить депозитную плату на счёт примерно за 10 секунд, независимо от того, в каком латвийском банке открыт счёт. Возможность доступна клиентам всех банков Латвии и помогает сократить использование бумажных купонов. «dPays — отличный пример того, как цифровые решения могут облегчить жизнь людей и одновременно способствовать экологически ответственным привычкам, — отметил руководитель корпоративного управления и член правления Swedbank Евгений Иванов. — Тот факт, что к платформе уже присоединилось более 10 тысяч пользователей, подтверждает готовность общества использовать такие инновации».