Покупала фрукты, молоко и кашу - ушла с 25 000 евро: невероятная удача учительницы из Добельского края

О звонке с новостью она вспоминает с улыбкой: «Я была на кофейной паузе и ждала звонка от другого человека. Когда услышала, что речь идёт о магазине top!, не сразу поняла, к чему это. Когда сказали, что я выиграла, — даже не осознала, что именно. А услышав сумму, просто потеряла дар речи. До сих пор говорю близким: надеюсь, меня никто не разыгрывает!»