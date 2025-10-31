Покупала фрукты, молоко и кашу - ушла с 25 000 евро: невероятная удача учительницы из Добельского края
Учительница из Бене (Добельский край) — Монта Логина — стала обладательницей главного приза юбилейной лотереи сети магазинов top!, выиграв 25 000 евро наличными. Женщина зарегистрировала в розыгрыше более 15 чеков, но счастливым оказался один из первых — покупка в магазине top! Бене на улице Стациас, 10.
По словам Монты, этот магазин — её любимый и самый близкий, где она делает покупки с момента его открытия. Удачная покупка была самой обычной — продукты на сумму чуть больше 20 евро: молочные изделия, фрукты, крупы и детские товары.
«За свои 34 года я выигрывала только настольную игру Twister, поэтому сейчас просто не верится, что выиграла такую сумму. Ещё не решила, на что потрачу эти деньги», — признаётся Монта.
О звонке с новостью она вспоминает с улыбкой: «Я была на кофейной паузе и ждала звонка от другого человека. Когда услышала, что речь идёт о магазине top!, не сразу поняла, к чему это. Когда сказали, что я выиграла, — даже не осознала, что именно. А услышав сумму, просто потеряла дар речи. До сих пор говорю близким: надеюсь, меня никто не разыгрывает!»
Первой о выигрыше случайно узнала директор школы — она заметила, что учительница плачет. К счастью, это были слёзы радости.
«Я сказала, что теперь могу два года не работать, — смеётся Монта, — но на самом деле я своих учеников не оставлю. Работа с детьми — это моё призвание».
Родные отреагировали по-разному: муж сказал «Как мило!», брат — «Да ладно, серьёзно?», а ученики решили, что учительница просто шутит. Монта признаётся, что её история вдохновила коллег тоже участвовать в лотереях: «Главное — не выиграть, а попробовать, потому что только тогда появляется шанс».
Юбилейная лотерея top! проходила с 6 августа по 28 октября 2025 года. В ней участвовали покупатели, совершившие покупки на сумму от 10 евро и зарегистрировавшие чек на сайте магазина.
Общий призовой фонд составил 28 000 евро — было разыграно 12 подарочных карт по 250 евро и главный приз — 25 000 евро наличными.