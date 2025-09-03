Житель Кекавы, играющий только раз в полгода, выиграл в лотерее 100 000 евро - еще и налог платить не придется

Победитель отмечает, что выбор "Лотереи Столетия" был совершенно случайным и он даже не знал, что с выигрыша не нужно будет платить подоходный налог. "Не было так, что я специально хотел играть именно в "Лотерею Столетия". О том, что налог платить не придется, я узнал только после новости о большом выигрыше. Можно сказать, что выбор был случайным", — добавил он.