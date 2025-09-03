Житель Кекавы, играющий только раз в полгода, выиграл в лотерее 100 000 евро - еще и налог платить не придется
В конце августа 35-летний мужчина из Кекавы, работающий в сфере информационных технологий, выиграл 100 000 евро в "Лотерее Столетия" (Simtgades loterija). Хотя он участвует в моментальных лотереях всего дважды в год, на этот раз удача подарила ему впечатляющий выигрыш.
Победитель рассказывает, что примерно раз в полгода он вносит на свой игровой счет 20–25 евро, чтобы поучаствовать в разных моментальных лотереях, таким образом вкладывая небольшие суммы в надежде на выигрыш. "Открыл свой игровой счет и увидел, что в последний раз играл еще в декабре. Решил попробовать. Иногда я могу позволить себе вложить 20 евро в билеты, думая, что, может быть, что-то выиграю", — говорит он.
Раньше мужчина выбирал лотерею “Bagats”, так как один из его коллег там выиграл небольшую сумму, но после того как “Bagats” перестала быть доступна, он стал выбирать билеты случайным образом. И в этот раз он купил несколько билетов, в двух из которых были выигрыши по 10 евро. На эту сумму он снова приобрел 4 билета "Лотереи Столетия".
Победитель отмечает, что выбор "Лотереи Столетия" был совершенно случайным и он даже не знал, что с выигрыша не нужно будет платить подоходный налог. "Не было так, что я специально хотел играть именно в "Лотерею Столетия". О том, что налог платить не придется, я узнал только после новости о большом выигрыше. Можно сказать, что выбор был случайным", — добавил он.
Когда он открыл последний билет, его первой реакцией был шок: "Моя первая мысль была — что, черт возьми, это такое?!" Он продолжает: "Читаю: единица, ноль и еще четыре нуля! Думаю — что происходит?!" Сначала его супруга отнеслась к этому скептически, но он отправил ей скриншот, чтобы доказать выигрыш. Радостной новостью он поделился и с ближайшими родственниками, чтобы избежать вопросов о внезапно появившихся деньгах.
Выигранные деньги мужчина использовал для погашения части своего кредита. К моменту интервью выигрыш уже поступил на счет и был переведен в банк. "Полностью кредит закрыть не удалось, но это большое облегчение. Часть суммы я оставил и для себя, возможно, съездим куда-нибудь в путешествие", — говорит он, добавляя, что самым важным было сохранить воспоминание об этом выигрыше, сделав скриншот с крупной суммой на счете.