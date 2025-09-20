Отправился за цветами и решил купить лотерейный билет. Как пенсионер из Огре в день рождения жены выиграл 10 000 евро
10 сентября, в день рождения своей жены, 82-летний мужчина из Огре отправился в магазин за цветами и в торговой точке Narvesen решил в подарок купить еще и билет "Лотереи столетия" (Simtgades loterija).
«Решил один взять и себе», – говорит он. Дома поздравил жену и предложил ей выбрать один из двух билетов. «Она взяла тот, что слева, мне остался справа». На праздник семья собралась в большем кругу, но в какой-то момент мужчина отошел в сторону, чтобы стереть защитный слой со своего билета, и не смог сдержать радости. «Я закричал, что выиграл главный приз, но мне никто не поверил. Если бы это было 5 евро – тогда да, а тут – нет. Показал билет, все видели, что символы совпадают, но все равно присутствующие отнеслись скептически. Поверили только через несколько дней, когда я оформил выигрыш в бюро Latvijas Loto», – рассказывает он.
До сих пор самый крупный выигрыш – чуть больше 30 евро – мужчина получал в международной числовой лотерее Eurojackpot. Другие выигрыши у него были на 5 и 10 евро, а у супруги – 20 евро. «Хотя в лотереи я играю уже примерно 15 лет – Eurojackpot, Superbingo, Simtgade, мне и вправду не могло прийти в голову, что выпадет такой выигрыш», – говорит он.
Как потратить выигрыш, он знает совершенно точно. Купит подержанный автомобиль. «Я еще весьма бодр, – говорит он, – у меня есть права, так что буду ездить сам и катать жену».