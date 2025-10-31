На участке Рига-Тукумс из-за ремонта будут введены изменения: все, что надо знать пассажирам Vivi

Перевозка велосипедов в автобусах запрещена. Vivi по возможности обеспечит перевозку родителей с детскими колясками, однако автобусы не приспособлены для этого, и передвижение может быть затруднено. Рекомендуется, по возможности, использовать поезда, которые ходят примерно раз в 1 час 15 минут, либо региональный общественный транспорт, где такая возможность предусмотрена. Если всё же требуется воспользоваться автобусом Vivi, можно попросить помощи у водителя или других пассажиров при посадке и высадке с коляской.