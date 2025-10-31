На участке Рига-Тукумс из-за ремонта будут введены изменения: все, что надо знать пассажирам Vivi
С 6 ноября по 10 декабря этого года на Тукумской железнодорожной линии будут введены новые изменения в расписании движения, а на отдельных рейсах на участке Майори-Слока компания Vivi будет перевозить пассажиров автобусами. На некоторых станциях поезда будут отходить с других путей. Изменения связаны с продолжающейся модернизацией электрифицированной сети, проводимой компанией Latvijas dzelzceļš в рамках третьего этапа работ.
Изменения в движении поездов
В указанный период сократится количество рейсов, и поезда будут ходить по новому расписанию. В течение 1 часа 15 минут будет выполняться три рейса в обоих направлениях:
- один поезд из Риги до Тукумса,
- один — из Риги до Слоки (на участке Майори–Слока пассажиров повезут автобусом),
- один — из Риги до Майори.
На некоторых рейсах поезда из Рижского центрального вокзала будут следовать только до станции Майори, а на участке Майори–Слока пассажиров перевезут автобусы. Поскольку расписание может изменяться из-за дорожной ситуации, погодных условий или технических причин, рекомендуется планировать дополнительное время в пути.
Автобусные остановки на линии Тукумса
Автобусы будут останавливаться в восьми пунктах:
- Майори — улица Лиенес,
- Дубулты — проспект Зигфрида Мейеровица,
- Яундубулты — в направлении Тукумса остановка на проспекте Дубулту, в направлении Риги — на проспекте Стрелниеку,
- Пумпури — в направлении Тукумса остановка на проспекте Дубулту, в направлении Риги — на проспекте Стрелниеку,
- Меллужи — проспект Меллужу,
- Асари — проспект Асару,
- Вайвари — у реабилитационного центра NRC Vaivari, проспект Асару,
- Слока — у здания станции.
Расписание автобусов будет согласовано с движением поездов на станции Майори: если опоздает поезд, автобус подождёт прибытие и пересадку пассажиров; если опоздает автобус — поезд также подождёт, чтобы обеспечить удобную и непрерывную пересадку.
Отправление поездов с других путей
Перед поездкой пассажирам следует уточнить, с какого перрона отправляется их поезд, поскольку из-за ремонтных работ некоторые пути будут закрыты.
- На станции Приедайне: в направлении Тукумс II — с 1-го пути, в направлении Майори — со 2-го, в направлении Риги — с 3-го пути.
- На станциях Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори — поезда Рига–Тукумс II (в обоих направлениях) отправляются с 1-го пути, а поезда Рига–Майори — с 2-го пути.
- На станциях Дубулты, Яундубулты, Пумпури, Меллужи, Асари, Вайвари — движение в обоих направлениях только по 1-му пути.
- На станции Слока: в направлении Тукумс II — с 1-го пути, в направлении Риги — со 2-го пути.
В автобусах нельзя будет купить билеты
Действуют железнодорожные билеты, их стоимость не меняется, но купить билет в автобусе будет невозможно. Билеты можно приобрести заранее — на сайте Vivi, в мобильном приложении Vivi Latvija, в кассах или у других продавцов.
Перевозка велосипедов в автобусах запрещена. Vivi по возможности обеспечит перевозку родителей с детскими колясками, однако автобусы не приспособлены для этого, и передвижение может быть затруднено. Рекомендуется, по возможности, использовать поезда, которые ходят примерно раз в 1 час 15 минут, либо региональный общественный транспорт, где такая возможность предусмотрена. Если всё же требуется воспользоваться автобусом Vivi, можно попросить помощи у водителя или других пассажиров при посадке и высадке с коляской.
Работы по модернизации электросети проводятся поэтапно, и ограничения движения поездов на каждом этапе будут разными. Организаторы делают всё возможное, чтобы пассажиры ощутили минимум неудобств. Расписание может корректироваться в зависимости от хода работ, однако пассажиров будут заранее информировать обо всех изменениях.
На сайте и в мобильном приложении Vivi публикуется актуальное расписание с учётом всех изменений.
По вопросам расписания, билетов и поездок можно обращаться в Службу поддержки клиентов Vivi по круглосуточному бесплатному телефону 8760.