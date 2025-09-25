Bloomberg: Европа предупредила Россию о готовности сбивать самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО
Британские, немецкие и французские дипломаты во время переговоров в Москве предупредили российские власти, что НАТО готово решительно реагировать на нарушения воздушного пространства альянса, вплоть до того, что будет сбивать российские самолёты, сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, во время «напряжённой встречи» европейские дипломаты выразили обеспокоенность из-за захода российского истребителя МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии. Из переговоров они сделали вывод, что нарушение границы было санкционировано российским командованием.
Источники утверждают, что один из российских представителей заявил: вторжение в воздушное пространство стало ответом на атаку Украины на аннексированный Крым. В Кремле подчеркнули, что подобные операции невозможны без поддержки НАТО, поэтому Москва считает себя уже находящейся в состоянии конфронтации с европейскими странами, пишет Bloomberg.
Во время переговоров российские представители делали подробные записи, что дало европейской делегации основание полагать: чиновникам поручено предоставить руководству детальный отчёт о позиции НАТО.
Правительство Германии подтвердило, что на этой неделе в Москве состоялась встреча, где европейские дипломаты заявили российской стороне о необходимости прекратить нарушения воздушного пространства. Канцлер Фридрих Мерц в четверг отметил, что координирует действия с Парижем, Лондоном и Варшавой и поддерживает «все необходимые меры». «Если НАТО собьёт российский самолёт под предлогом возможного нарушения его воздушного пространства, это будет война», — заявил в четверг в эфире французской радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков.