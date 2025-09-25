Bloomberg: Европа предупредила Россию о готовности сбивать самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО

Правительство Германии подтвердило, что на этой неделе в Москве состоялась встреча, где европейские дипломаты заявили российской стороне о необходимости прекратить нарушения воздушного пространства. Канцлер Фридрих Мерц в четверг отметил, что координирует действия с Парижем, Лондоном и Варшавой и поддерживает «все необходимые меры». «Если НАТО собьёт российский самолёт под предлогом возможного нарушения его воздушного пространства, это будет война», — заявил в четверг в эфире французской радиостанции RTL посол России во Франции Алексей Мешков.