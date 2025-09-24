Ринкевич призывает ООН защищать международное право и удерживать Россию от безответственных и провокационных действий
Мир стремительно меняется, и у некоторых стран есть желание изменить мировой порядок, в котором не будут соблюдаться права, а будут использоваться силу и власть, и это недопустимое желание нужно остановить, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.
В начале своего выступления президент поблагодарил страны за поддержку членства Латвии в Совете Безопасности ООН, подчеркнув, что Латвия гордится работой с другими странами и будет делать все возможное для поддержания ценностей ООН.
Одним из приоритетов Латвии является защита международного порядка, основанного на верховенстве права. Латвия также будет работать над обеспечением прав женщин, мира и безопасности, чтобы наиболее уязвимые группы населения также были услышаны.
Латвия также будет работать в Совете ООН над поиском решений по снижению угроз безопасности, включая климат, кибербезопасность и искусственный интеллект.
Президент подчеркнул, что 80 лет назад ООН взяла на себя ответственность за построение мира, основанного на правилах, но теперь Россия вместе со своими союзниками Ираном и Северной Кореей хочет изменить этот мировой порядок.
По его мнению, эти страны хотят добиться ситуации, когда сила превалирует над правом. Это очень тревожная ситуация.
Президент выразил сожаление, что Россия хочет и готова сеять хаос и силой разделить территорию своего соседа, Украины, добавив, что Украина борется не только за свою территорию и суверенитет, но и за ценности Организации Объединенных Наций.
"Латвия и впредь будет поддерживать Украину и ее суверенитет", - сказал Ринкевич, добавив, что Латвия защитит украинских детей, незаконно депортированных в Россию, и использует свое место в Совете Безопасности ООН, чтобы помочь Украине установить мир.
Он подчеркнул, что все страны обязаны уважать принципы ООН, в том числе и в вопросе Газы.
Президент отмечает, что терроризм неприемлем и что Израиль имеет право защищать себя, но только в соответствии с международным правом, которое требует немедленного прекращения огня и оказания гуманитарной помощи, за чем последует мир, уважающий права обеих наций.