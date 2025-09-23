Financial Times: в администрации Трампа страны Балтии обвиняют в "идеологической" войне с Россией и называют их "слишком агрессивными"

Крупнейшие европейские страны в своей позиции по противодействию российской агрессии проявляют гораздо большую последовательность, чем администрация Трампа. Но они крайне обеспокоены перспективой вести войну против России без США — достаточно вспомнить мучительные дебаты о том, сможет ли Европа направить собственные силы в Украину без американской «страховки» за спиной. Однако неопределенность существует не только для НАТО, но и для России. Трамп настолько непредсказуем, что его реакцию в международном кризисе невозможно предугадать. Многие наблюдатели полагали, что он никогда не санкционирует участие США в бомбардировке Ирана. И все же именно это он сделал в начале этого года.