Financial Times: в администрации Трампа страны Балтии обвиняют в "идеологической" войне с Россией и называют их "слишком агрессивными"
Нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии вновь обострило вопрос: насколько решительно НАТО готово защищать страны Балтии и выдержит ли альянс проверку на единство в случае новых провокаций Кремля. А что о странах Балтии думают в Америке?
Насколько решительно НАТО готово защищать страны Балтии? Именно этот вопрос Владимир Путин косвенно поставил, когда на прошлой неделе российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, в статье для Financial Times пишет Гидеон Рахман, главный обозреватель по вопросам международной политики.
Официальная позиция НАТО однозначна: альянс из 32 стран будет защищать каждый дюйм своей территории. Это обязательство наглядно демонстрируется на военной базе Тапа в Эстонии, расположенной недалеко от российской границы. Тапа — что в переводе с эстонского означает «убивать» — ранее была советским военным аэродромом. Сейчас это главная база эстонской армии и британской батальонной группы НАТО.
Когда Гидеон Рахман посетил Тапа на прошлой неделе, туда как раз прибыло подразделение Королевского танкового полка. Вместе с меньшим французским контингентом они располагают внушительным арсеналом вооружений — танками Challenger 2, артиллерийской системой Archer и бронетранспортерами Griffon. Британские, французские и эстонские войска имеют единую структуру командования и будут воевать вместе — если когда-либо произойдет российское вторжение в Эстонию.
Военные в Тапа обучены отражать полномасштабное российское нападение. Но западные стратеги считают более вероятным постепенное наращивание давления со стороны России — мелкие двусмысленные операции, призванные проверить реакцию и единство НАТО. Нарушение эстонского воздушного пространства на прошлой неделе укладывается в этот сценарий, особенно учитывая, что неделей ранее произошло массовое вторжение российских дронов в Польшу. Некоторые из них были сбиты самолетами НАТО, после чего союзники перебросили дополнительные воздушные силы на восточную границу.
На этой неделе НАТО обсудит, как реагировать на инцидент в Эстонии. В альянсе есть те, кто считает, что в будущем НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие его воздушное пространство. Но другие, особенно в США, считают это опасной эскалацией.
Россия, вероятно, будет постепенно усиливать свои провокации, чтобы выявить скрытые разногласия внутри НАТО. Один из давно обсуждаемых сценариев — вторжение российских сухопутных войск в одну из стран Балтии, возможно, под предлогом защиты русскоязычного населения.
Конечная цель Кремля — доказать, что гарантия коллективной безопасности НАТО по статье 5 не имеет значения. Если это удастся, Россия может попытаться «выбивать» более мелкие европейские государства одно за другим, избегая столкновения с полной мощью НАТО.
Ключевым фактором для Москвы является неопределенность реакции Вашингтона. США обеспечивают около 40% военных ресурсов НАТО в Европе, включая самые современные возможности. Американские войска также присутствуют в странах Балтии. Недавно артиллерийское подразделение HIMARS провело учения на базе Тапа, и вскоре ожидается прибытие американской танковой роты.
Но если Россия решится на серьезное вторжение в Эстонию или другую страну НАТО, возникает очевидный вопрос: как отреагирует Дональд Трамп? Как заметил на прошлой неделе бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис: «Если произойдет вторжение и нападение… чего может ожидать Путин? Прибытия Шестого флота США в Балтику или звонка с предложением встретиться на Аляске?»
Под поверхностью скрывается напряженность между администрацией Трампа и его балтийскими союзниками. В Вашингтоне Гидеон Рахман слышал жалобы на «эстонизацию» европейской внешней политики — намек на то, что Кая Каллас, глава внешнеполитической службы ЕС, ранее была премьер-министром Эстонии. В некоторых кругах администрации Трампа страны Балтии рассматриваются как чрезмерно агрессивные в своей позиции по отношению к Путину. На недавнем совещании в Пентагоне балтийских представителей даже обвинили в «идеологическом» противостоянии России.
Подозрения между странами Балтии и Соединёнными Штатами взаимны. В коридорах Министерства иностранных дел Эстонии на прошлой неделе — прямо возле кабинетов высших чиновников — Гидеон Рахман увидел репродукцию результатов голосования на заседании ООН по Украине в феврале, где США проголосовали вместе с Россией (судя по всему, речь идёт о голосовании в Организации Объединённых Наций в феврале 2025 года, когда США вместе с Россией голосовали против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей агрессию России против Украины. Резолюция, тем не менее, была принята Генеральной Ассамблеей ООН голосами большинства — 93 за, 18 против, 65 воздержались).
Послание выглядело очевидным: не следует считать, что Америка Трампа автоматически на нашей стороне.
Крупнейшие европейские страны в своей позиции по противодействию российской агрессии проявляют гораздо большую последовательность, чем администрация Трампа. Но они крайне обеспокоены перспективой вести войну против России без США — достаточно вспомнить мучительные дебаты о том, сможет ли Европа направить собственные силы в Украину без американской «страховки» за спиной. Однако неопределенность существует не только для НАТО, но и для России. Трамп настолько непредсказуем, что его реакцию в международном кризисе невозможно предугадать. Многие наблюдатели полагали, что он никогда не санкционирует участие США в бомбардировке Ирана. И все же именно это он сделал в начале этого года.
Даже если Америка останется в стороне в случае кризиса в странах Балтии, британские, французские, немецкие и канадские войска уже находятся там и обязаны воевать. Польша и Финляндия — хорошо вооруженные государства — осознают, что их собственная безопасность тесно связана с судьбой Эстонии, Латвии и Литвы. Они также, вероятнее всего, придут на помощь странам Балтии. Для Путина было бы крайне рискованным шагом проверить готовность стран НАТО защищать восточную границу альянса. К сожалению, как мир убедился, когда российские войска пошли на Киев в 2022 году, Путин вполне способен на безрассудные авантюры.