Поиграем в нападение России на Латвию? В США вышла "настолка" о вторжении в страны Балтии
На фоне обсуждений возможного вторжения России в страны Балтии внимание привлекла необычная настольная игра — "Littoral Commander: The Baltic". Ее используют как военные для тренировки, так и обычные игроки, которые могут разыграть сценарии у себя дома.
Игра переносит участников в 2030 год и предлагает 11 сценариев — от российского десанта на шведский остров Готланд и наступления из Калининграда до операций США по эвакуации гражданских. Основные участники конфликта от США — Корпус морской пехоты и Военно-морские силы. Им противостоят российская морская пехота, Воздушно-десантные войска и корабли Балтийского флота.
Unboxed my copy of Littoral Commander: The Baltic today. So satisfying.— Alex Buck 🇨🇦 (@RCRBuck) May 8, 2025
Now to play!@SebastianBae pic.twitter.com/gyedgxmB76
При этом американская сторона располагает морской пехотой, боевыми десантными машинами, армейскими ракетами High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), танками M1 Abrams, бронированными разведывательными машинами Stryker, дальнобойными ракетами Typhon, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) и тылового обеспечения, а также эсминцами и десантными кораблями. Российские войска включают в себя морскую пехоту, танки Т-90, самоходные гаубицы, минометы и реактивные системы залпового огня, десантные подразделения и воздушную артиллерию, системы ПВО и тыловое обеспечение, а также крейсеры, эсминцы, фрегаты и десантные корабли.
Ключевым элементом становятся 277 "карт возможностей" — от ударов бомбардировщиков и кибератак до дронов и психологических операций. Каждый ход игроки перемещают подразделения, ведут огонь, снабжают войска и стремятся набрать "очки победы" за уничтожение врага или захват территории.
Главный принцип — "что видно, то можно уничтожить". Поэтому скрытность и разведка важнее прямого боя. Здесь отражается опыт войны в Украине: чтобы нанести удар, нужно раскрыться, а это делает подразделение уязвимым для ответного огня.
My "Littoral Commander: Baltic" at the Italian Naval Staff College! I think they're having fun. 😁 🎲 💥 pic.twitter.com/AqKhLvIT80— Sebastian Bae (@SebastianBae) June 17, 2025
Разработчик Себастьян Бэ, бывший морской пехотинец, отмечает: игра показывает динамику современной "цепочки уничтожения", где решающими становятся разведка, дальнобойные удары, ограниченные запасы боеприпасов и даже общественное мнение — за удары по городам игрок может потерять поддержку.
"Littoral Commander: The Baltic" стала продолжением версии про Индо-Тихоокеанский регион и уже используется военными США, Британии, Австралии, Германии и других стран. В ближайшее время выйдет новая часть, посвящённая Австралии и силам НАТО. По словам автора, цель проекта — помочь военным готовиться к сложным решениям, а гражданским — представить себе, как может выглядеть война в Балтийском регионе.