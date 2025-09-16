Поиграем в нападение России на Латвию? В США вышла "настолка" о вторжении в страны Балтии

"Littoral Commander: The Baltic" стала продолжением версии про Индо-Тихоокеанский регион и уже используется военными США, Британии, Австралии, Германии и других стран. В ближайшее время выйдет новая часть, посвящённая Австралии и силам НАТО. По словам автора, цель проекта — помочь военным готовиться к сложным решениям, а гражданским — представить себе, как может выглядеть война в Балтийском регионе.