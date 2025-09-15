Если не учитывать ещё не выполненные военные заказы, возможное прибытие союзных войск или ещё не сформированные подразделения, вот какая картина сложилась. Если бы три балтийских государства должны были защищаться от российской агрессии, наиболее заметной разницей между ними, конечно же, были бы людские ресурсы: общая численность населения прибалтийских государств составляет чуть более 6 миллионов человек, что может обеспечить относительно небольшое количество вооружённых сил. В настоящее время численность действующего состава Эстонии составляет 4200 военнослужащих, в Латвии - около 18 000 военнослужащих, готовых к немедленному бою, а в Литве - 22 600. Для справки: российская армия насчитывает около 1,32 миллиона военнослужащих, что теоретически многократно превышает объединённые силы балтийских государств. Более того, армии стран Балтии в основном подготовлены к войне на суше, исходя из того, что наши потребности в воздухе и на море будут в значительной степени покрыты союзниками. Поэтому воздушные силы трёх стран Балтии ограничены весьма небольшим количеством транспортных и учебных самолётов, вертолётных радаров и аэродромов, которые в основном предназначены для приёма союзников.