"Я бы помог": Трамп пообещал защищать Польшу и страны Балтии в случае российской агрессии

В понедельник Эстония запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с сложившейся ситуацией. На вопрос о том, был ли он проинформирован о событиях в Эстонии, Трамп ответил утвердительно, добавив: "Нам это не нравится".