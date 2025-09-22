"Я бы помог": Трамп пообещал защищать Польшу и страны Балтии в случае российской агрессии
Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал защитить Польшу и страны Балтии, если Россия станет усиливать свою агрессию после недавнего вторжения Москвы в воздушное пространство Эстонии.
На вопрос, поможет ли он защитить страны Европейского союза (ЕС) в случае эскалации Россией боевых действий, Дональд Трамп ответил журналистам: "Да, я бы помог. Я бы помог".
В минувшую пятницу три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом. ЕС и НАТО осудили этот инцидент как очередную опасную провокацию, но Москва отрицала факт вторжения.
В понедельник Эстония запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с сложившейся ситуацией. На вопрос о том, был ли он проинформирован о событиях в Эстонии, Трамп ответил утвердительно, добавив: "Нам это не нравится".
Его заявление прозвучало спустя примерно через две недели после того, как примерно 17 российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Трамп попытался преуменьшить значение этого инцидента, заявив, что вторжение могло произойти по ошибке.