Истребители НАТО перехватили пять российских самолетов недалеко от побережья Латвии
Истребители НАТО в четверг перехватили пять российских военных самолетов, пролетевших вблизи воздушного пространства НАТО в нарушение международных правил безопасности полетов, сообщило Союзное воздушное командование НАТО.
В сообщении на Facebook говорится, что три самолета "МиГ-31" и по одному "Су-30" и "Су-35" были обнаружены к западу от побережья Латвии и затем сопровождены. Истребители НАТО вылетели из Шяуляя и после сопровождения самолетов благополучно вернулись на базу.
Как заявил в интервью Латвийскому радио министр обороны Андрис Спрудс, перехват российских истребителей означает, что НАТО активизировала свои действия в этой ситуации и будет действовать еще активнее.
Российские военные самолеты, приближающиеся к воздушному пространству НАТО или нарушающие его, уже давно стали реальностью, напомнил министр. "Мы знаем, в каком геополитическом положении мы находимся. Мы находимся рядом с государством-агрессором. Теперь мы видим эту реальность более четко (...)", - отметил Спрудс.