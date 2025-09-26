Истребители НАТО перехватили пять российских самолетов недалеко от побережья Латвии

В сообщении на Facebook говорится, что три самолета "МиГ-31" и по одному "Су-30" и "Су-35" были обнаружены к западу от побережья Латвии и затем сопровождены. Истребители НАТО вылетели из Шяуляя и после сопровождения самолетов благополучно вернулись на базу.