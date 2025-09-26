"Не обращайте на него внимание": генсек НАТО "прошелся" по Лаврову

В пятницу три российских истребителя МиГ-31 без разрешения находились 12 минут в воздушном пространстве Эстонии над Финским заливом у острова Вайндло, летая без плана, с выключенными транспондерами и без связи с авиадиспетчерами, на что отреагировали итальянские F-35, задействованные в миссии НАТО. А в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели как минимум 19 российских дронов, часть из которых были сбиты.