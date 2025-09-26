"Не обращайте на него внимание": генсек НАТО "прошелся" по Лаврову
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал не обращать внимания на союзника российского диктатора Владимира Путина – министра иностранных дел Сергея Лаврова. "Я поддерживаю призыв Трампа сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО", – заявил сегодня Рютте.
Говоря о министре иностранных дел России Сергее Лаврове, Рютте подчеркнул: «Лавров занимает пост главы МИДа России еще со времен рождения Иисуса Христа, и ничего полезного из его уст никогда не исходило. Не будем уделять ему слишком много внимания», – сказал он.
«Поставки американского оружия Украине, финансируемые союзниками Вашингтона, будут продолжаться без перебоев», – заверил генеральный секретарь НАТО.
Как известно, президент США Дональд Трамп, встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита ООН, заявил, что странам НАТО следует сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.
Трамп утвердительно ответил на вопрос журналиста, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, если они залетают в их воздушное пространство.
17 сентября Лавров цинично пригрозил странам Запада в случае любого размещения иностранных войск в Украине. Он заявил, что контингент «станет законной целью для армии РФ». Также в этот день Лавров сказал, что территориальные обмены не остановят войну России в Украине ["Кому-то может казаться, что обмены территориями или попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой может остановить войну. Это не так", — заявил Лавров.]
В пятницу три российских истребителя МиГ-31 без разрешения находились 12 минут в воздушном пространстве Эстонии над Финским заливом у острова Вайндло, летая без плана, с выключенными транспондерами и без связи с авиадиспетчерами, на что отреагировали итальянские F-35, задействованные в миссии НАТО. А в ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши залетели как минимум 19 российских дронов, часть из которых были сбиты.