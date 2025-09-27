Ринкевич: "Россия создает долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и проверяет Европу и НАТО всеми возможными способами"
У России не должно быть сомнений в способности НАТО защищать страны-участницы и сдерживать любые угрозы, подчеркнул в субботу президент Латвии Эдгар Ринкевич, открывая в Риге конференцию Военного комитета НАТО на уровне командующих вооруженными силами.
Президент отметил, что это первая встреча высшего военного руководства НАТО после саммита в Гааге, где страны-участницы обязались укреплять оборонный потенциал альянса путем вложений в оборону в объеме 5% от внутреннего валового продукта (ВВП).
Президент подчеркнул, что увеличение расходов на оборону является испытанием и для каждой страны, и для Европы в целом. По его мнению, в интересах стран НАТО обеспечить новые оборонные планы НАТО необходимыми силами и потенциалом.
"Речь идет не о таблицах Excel или политических лозунгах, а о реальном потенциале, в котором нуждаются армии, военно-морские и военно-воздушные силы для противодействия как новым, так и традиционным угрозам. [...] Россия создает долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и проверяет Европу и НАТО всеми возможными способами", - заявил Эдгар Ринкевич.
Он подчеркнул, что лучший способ защиты стран-участниц - сдерживание, но оно должно быть эффективным. Президент Латвии отметил, что Латвия продолжает вкладываться в развитие обороноспособности и вскоре будет готова направить на оборону 5% ВВП.
Ринкевич напомнил, что Латвия как соседняя с Россией и Беларусью страна осознает свою ответственность в укреплении внешней границы НАТО и Евросоюза. В повседневной жизни это означает и постоянное противодействие нелегальной миграции, которая является частью гибридной тактики этих двух стран.
Президент подчеркнул важность линии обороны Балтии, присутствия сил союзников в Латвии и возглавляемой Канадой многонациональной бригады НАТО в Латвии. Он также высоко оценил операцию НАТО против деятельности российского теневого флота.
В качестве приоритета в данный момент Ринкевич назвал противовоздушную оборону, напомнив о провокациях России и нарушениях воздушного пространства Польши и Эстонии, а также нападениях дронов на Украину, которые затронули и союзников, в том числе Латвию. Он призвал преобразить патрулирование воздушного пространства Балтии в миссию противовоздушной обороны и использовать технологические решения по борьбе с дронами, извлекая уроки из опыта Украины.
Как сообщалось, в субботу в Риге продолжается конференция высшего военного органа НАТО - Военного комитета - на уровне командующих вооруженными силами. Заседание проходит под председательством председателя Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне. В нем также принимают участие верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Алексис Гринкевич и верховный главнокомандующий союзными войсками по вопросам трансформации адмирал Пьер Вендье.
На встрече проходит обсуждение выполнений решений саммита НАТО в Гааге.