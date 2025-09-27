Ринкевич: "Россия создает долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и проверяет Европу и НАТО всеми возможными способами"

В качестве приоритета в данный момент Ринкевич назвал противовоздушную оборону, напомнив о провокациях России и нарушениях воздушного пространства Польши и Эстонии, а также нападениях дронов на Украину, которые затронули и союзников, в том числе Латвию. Он призвал преобразить патрулирование воздушного пространства Балтии в миссию противовоздушной обороны и использовать технологические решения по борьбе с дронами, извлекая уроки из опыта Украины.