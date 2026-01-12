В Польше родился пьяный младенец - матери грозит до пяти лет тюрьмы
Польские правоохранительные органы начали расследование в связи с тем, что у женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, родился ребенок, в крови которого был зафиксирован угрожающий жизни уровень алкоголя.
38-летняя женщина с содержанием алкоголя в крови 3 промилле была доставлена 8 января в больницу города Томашув-Любельски в Люблинском воеводстве. Местные СМИ сообщают, что женщина находилась на 36-й неделе беременности, а скорую медицинскую помощь вызвал ее сожитель.
Как сообщает Польское агентство печати PAP, врачи приняли решение провести кесарево сечение, поскольку жизнь и здоровье еще не родившегося ребенка находились под серьезной угрозой. Анализы крови показали, что уровень алкоголя в крови новорожденного составлял 1,5 промилле.
Мать по-прежнему находится в больнице, состояние ребенка стабильное. В случае если женщине будет предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда ребенку и суд вынесет обвинительный приговор, ей грозит до пяти лет лишения свободы.