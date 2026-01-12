В Польше родился пьяный младенец - матери грозит до пяти лет тюрьмы

38-летняя женщина с содержанием алкоголя в крови 3 промилле была доставлена 8 января в больницу города Томашув-Любельски в Люблинском воеводстве. Местные СМИ сообщают, что женщина находилась на 36-й неделе беременности, а скорую медицинскую помощь вызвал ее сожитель.