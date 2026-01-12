Публичное прощание с баскетболисткой Ульяной Семеновой пройдет в четверг
Прощание с выдающейся латвийской баскетболисткой Ульяной Семеновой, скончавшейся на прошлой неделе, состоится в четверг, 15 января, сообщает Латвийский баскетбольный союз.
Публичное прощание с Семеновой пройдет в Большом зале Рижского латышского общества с 12.00 до 13.30. Принесенные цветы будут доставлены на кладбище. Похороны состоятся на 1-м Лесном кладбище в Риге после 14.00.
Ульяна Семенова скончалась 8 января в возрасте 73 лет.
С 1968 по 1987 год Ульяна Семенова была лидером рижской команды ТТТ и сборной Латвии — одиннадцатикратной обладательницей Кубка европейских чемпионов и Кубка Европы имени Лилианы Ронкетти, четырехкратной чемпионкой Спартакиады народов.
Выступая за сборную Советского Союза, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и десятикратной чемпионкой Европы. В 1993 году Семенова первой среди европейских баскетболисток была включена в Зал славы мирового баскетбола в Спрингфилде, в 1999 году — в Зал славы женского баскетбола, а в 2007 году — в Зал славы ФИБА.
После завершения спортивной карьеры Семенова основала и на протяжении многих лет возглавляла Социальный фонд латвийских олимпийцев, организуя различные виды помощи ветеранам спорта.
Ульяна Семенова родилась 9 марта 1952 года и провела детство в доме родителей в поселке Медуми Даугавпилсского района.