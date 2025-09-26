Эстонский министр: развязанная Россией война разрушает здоровье жителей всей Европы

Йоллер добавила, что именно российская агрессия является причиной проблем со здоровьем у многих людей. «Скоро мы услышим в этом зале заявление Российской Федерации. Будут ли они говорить о психическом здоровье и профилактике заболеваний? Если да, то это будет глубоко лицемерно. Российская агрессия сама по себе является причиной проблем с психическим здоровьем. Это одна из причин, по которой нехватка ресурсов мешает улучшению здоровья нашего народа. И все же, именно потому, что мы заботимся о наших людях, мы защищаем каждый сантиметр нашей земли вместе с союзниками», – добавила она.