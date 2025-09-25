Особенности корпоративной охоты: осудивший войну в Украине Вилле Хаапасало снова готов выступать в России?
Финский актёр Вилле Хаапасало, когда-то ставший кумиром российской публики, снова готов выйти на сцену в России - но только для частных заказчиков и за большие деньги, сообщают росСМИ.
По данным провластного российского Telegram-канал SHOT, артист согласен развлекать публику на корпоративах за внушительный гонорар — 3 миллиона рублей (около 30 000 евро). Вилле Хаапасало признается, что скучает по России и время от времени приезжает туда, однако ностальгия обойдется дорого. В пакет «под ключ» входит перелет бизнес-классом, проживание в полулюксе и шоу-программа с воссозданием культовых сцен из фильма «Особенности национальной охоты».
Для других зарубежных заказчиков артист делает скидку: в Турции его услуги стоят 2 млн рублей (около 20 000 евро), а в Грузии — и вовсе 1,75 млн рублей (примерно 17,5 тысяч евро), сообщают росСМИ.
Сейчас Хаапасало живет в Финляндии и развивает собственный бизнес — сеть ресторанов грузинской кухни. В его послужном списке более 60 российских фильмов, среди которых «Кукушка», «Диверсант», «Любовь в большом городе» и, конечно, «Особенности национальной рыбалки».
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Вилле Хаапасало закрыл свой бизнес в России и выступил против войны. Он открыл в Хельсинки фуд-корты, где продавали борщ и пироги, приготовленные по украинскому рецепту. Определенный процент с реализации каждого блюда Вилле Хаапасало направлял на благотворительность для помощи детям из Украины, которые пострадали от российской агрессии. Он говорил, что в России у него остаются друзья и знакомые. Большинство из них выступают против войны, однако есть и те, кто поддерживает действия России и теперь он называет их бывшими друзьями.