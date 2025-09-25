Особенности корпоративной охоты: осудивший войну в Украине Вилле Хаапасало снова готов выступать в России?

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Вилле Хаапасало закрыл свой бизнес в России и выступил против войны. Он открыл в Хельсинки фуд-корты, где продавали борщ и пироги, приготовленные по украинскому рецепту. Определенный процент с реализации каждого блюда Вилле Хаапасало направлял на благотворительность для помощи детям из Украины, которые пострадали от российской агрессии. Он говорил, что в России у него остаются друзья и знакомые. Большинство из них выступают против войны, однако есть и те, кто поддерживает действия России и теперь он называет их бывшими друзьями.