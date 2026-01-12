ВИДЕО: эпическая дуэль в польском зоопарке - маленький олень вызвал на бой гигантского носорога
Нет, это не созданный искусственным интеллектом контент, которым в наши дни переполнены социальные сети — это забавное зрелище 9 января открылось посетителям зоопарка польского города Вроцлав.
Действительно, в ставшем глобальным хитом за последние дни видео самец китайского мунтжака (Muntiacus reevesi) весом около 13 килограммов решил вызвать на бой носорога весом 1,7 тонны.
Зоопарк Вроцлава на своей странице в Facebook объясняет, что Мунджак — так зовут этого самца — решил вызвать на бой Маруську, которая более чем в 100 раз тяжелее его, потому что у подруги этого самца как раз наступил период течки, что вызвало у него самого всплеск тестостерона. Поэтому, чтобы "разрядиться", защитить территорию и показать, кто здесь главный, Мунджак устроил это впечатляющее представление, особо не обращая внимания на размеры и вес противницы.
Маруська очевидно восприняла это как игру, поэтому обошлась с крошечным соперником бережно, и в дуэли никто не пострадал.
В этом зоопарке носороги и мунтжаки уже много лет живут в общем вольере с одной кормушкой, поэтому уживаются вполне дружелюбно, о чем свидетельствует видео зоопарка.