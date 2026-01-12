ВИДЕО: эпическая дуэль в польском зоопарке - маленький олень вызвал на бой гигантского носорога

Зоопарк Вроцлава на своей странице в Facebook объясняет, что Мунджак — так зовут этого самца — решил вызвать на бой Маруську, которая более чем в 100 раз тяжелее его, потому что у подруги этого самца как раз наступил период течки, что вызвало у него самого всплеск тестостерона. Поэтому, чтобы "разрядиться", защитить территорию и показать, кто здесь главный, Мунджак устроил это впечатляющее представление, особо не обращая внимания на размеры и вес противницы.