Заплатят ли индийские студенты за сотрудничество своей страны с Россией местами в латвийских вузах?
Участие индийских военных в учениях с Россией и Беларусью вызвало дискуссию в Латвии о целесообразности свободной выдачи студенческих виз. Политики уже заговорили о квотах.
В совместных с Россией и Беларусью военных учениях “Запад”, которые на прошлой неделе отрабатывали нападения на европейские государства и размещали баллистические ракеты у границ Польши, участвовали и индийские военные — всего 65 человек. Выбор Индии сотрудничать с Москвой объясняют напряженными отношениями с США, которые ввели для страны высокие таможенные тарифы. Такой поворот вызвал вопросы и в Латвии: заслуживает ли государство, сотрудничающее с агрессорами, чтобы его граждане по-прежнему свободно получали студенческие визы?
Министр иностранных дел комментариев не дала, однако программа "360TV Ziņas" обратился к председателю комиссии Сейма по иностранным делам Инаре Мурниеце. «В последнее время это тревожные сигналы, о которых начала задумываться и Европейский союз. Недаром госпожа Кая Каллас отметила, что это мешает углублению дальнейшего сотрудничества ЕС и Индии», — сказала Мурниеце.
Она также указала на необходимость ограничений: «Мы всегда говорили, что нужны квоты. Мы не можем бесконечно привлекать студентов из третьих стран, не учитывая, о каких странах идет речь и какие международные процессы происходят. Наше предложение всегда было рассматривать квоты, и это предложение, учитывая недавние события, все серьезнее будет появляться в повестке дня».
Индийские студенты стали важным источником дохода для латвийских вузов. Но вопрос о возможных ограничениях уже поднят и в сфере оборонной политики. Министр обороны Андрис Спрудс пояснил: «Что касается стран, которые так или иначе отметились в определённых действиях, мы, конечно, не будем мгновенно разрывать дипломатические контакты, и это напрямую не повлияет на наши взаимные связи. Нужно помнить, что Индия — крупнейшая демократия мира, экономически значимая страна. Следует смотреть на дальнейшие шаги, но по одному конкретному случаю я не хотел бы переоценивать наши отношения. Здесь решение должно принимать правительство, нужны рекомендации МИДа, но я не думаю, что это затронет студентов».
По данным Управления по делам гражданства и миграции, в Латвии сейчас учатся более 3000 граждан Индии.