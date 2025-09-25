Заплатят ли индийские студенты за сотрудничество своей страны с Россией местами в латвийских вузах?

Индийские студенты стали важным источником дохода для латвийских вузов. Но вопрос о возможных ограничениях уже поднят и в сфере оборонной политики. Министр обороны Андрис Спрудс пояснил: «Что касается стран, которые так или иначе отметились в определённых действиях, мы, конечно, не будем мгновенно разрывать дипломатические контакты, и это напрямую не повлияет на наши взаимные связи. Нужно помнить, что Индия — крупнейшая демократия мира, экономически значимая страна. Следует смотреть на дальнейшие шаги, но по одному конкретному случаю я не хотел бы переоценивать наши отношения. Здесь решение должно принимать правительство, нужны рекомендации МИДа, но я не думаю, что это затронет студентов».