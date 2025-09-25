Такой крикет нам не нужен? Депутата не устроили представляющие Латвию спортсмены-индусы - "кто им позволил?"
В социальных сетях разгорелась дискуссия вокруг сборной Латвии по крикету, практически полностью состоящей из выходцев из Индии. Поводом стало возмущение депутата Сейма Яниса Витенбергса (Нацобъединение), который саркастически поздравил Министерство образования и науки с "исторической бронзой" на Amber Cup 2025 и усомнился в праве этих игроков представлять страну.
Политик в соцсетях опубликовал фото команды и язвительно спросил: «Кто этим “студентам” разрешил надеть такую форму и называть себя сборной Латвии?»
Apsveicu @dacemelbarde un @IZM_gov_lv ar vēsturisko bronzu kriketā Amber Cup 2025.— Jānis Vitenbergs (@JanisVitenbergs) September 20, 2025
Tiešām vareni!
🤦Kurš šiem "studentiem" atļāva vilkt šādas formas un saukt sevi par Latvijas izlasi?
Bildes:https://t.co/vE5aDmcF7L pic.twitter.com/ie7HOk2xUJ
Тут нужно уточнить, что крикет практически не имеет корней в Латвии и не пользуется популярностью среди местных жителей. Зато он широко распространен в Индии, где считается национальным видом спорта и объединяет миллионы людей. Иностранные студенты и трудовые мигранты из Индии, приехавшие в Латвию учиться и работать, сохранили увлечение крикетом и фактически создали спортивную инфраструктуру «с нуля». Поэтому именно они составляют основу национальной федерации и сборной.
Комментарии пользователей под сообщением политика разделились.
Некоторые с ним согласны:
- «Это оскорбление государства и флага. Кто это вообще одобрил?»
- «Нам не нужна национальная сборная по крикету. Кто вообще играет в крикет в Латвии?»
- «Кто первый создал федерацию — тот и сборная. Но это фарс».
Но многие считают комментарий политика неприемлемым:
- «Если у вас есть лучшие игроки — вперед. Никогда не бывает хорошо. Люди гордятся страной, где живут, учатся или работают».
- «Во многих странах так делают. В автоспорте тоже часто команду представляет спортсмен не из этой страны».
- «Лучший момент удалить этот пост был сразу после публикации. Второй лучший — сейчас».
- «Жду твою заявку на чемпионат. Возьми друзей, ведь нельзя же позволять людям с другим цветом кожи представлять Латвию. Отвратительный расист».
- «С такой бородой ты сам выглядишь как джихадист. Почему бы тебе не опубликовать результаты ДНК-теста? Опасность для Латвии — не тёмнокожие ребята, играющие в крикет, а твоя ксенофобия».