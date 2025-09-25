Такой крикет нам не нужен? Депутата не устроили представляющие Латвию спортсмены-индусы - "кто им позволил?"

Тут нужно уточнить, что крикет практически не имеет корней в Латвии и не пользуется популярностью среди местных жителей. Зато он широко распространен в Индии, где считается национальным видом спорта и объединяет миллионы людей. Иностранные студенты и трудовые мигранты из Индии, приехавшие в Латвию учиться и работать, сохранили увлечение крикетом и фактически создали спортивную инфраструктуру «с нуля». Поэтому именно они составляют основу национальной федерации и сборной.