"Я сказал это прямо президенту!" Запашный пожаловался Путину на Пугачеву; упомянул также Лайму Вайкуле
Российский артист цирка Эдгард Запашный заявил, что Алла Пугачева не заслуживает звания народной артистки России. По его мнению, российские власти должны обратить внимание на поведение певицы, так как она "предала родину".
«Я сказал это прямо президенту!» — подчеркнул Запашный в интервью российскому общественному деятелю Виталию Бородину.
После начала войны России против Украины Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми покинула страну. Большинство российских знаменитостей осудили это решение. «До сих пор Алла Борисовна народная артистка России. Ну ладно там СССР, той страны уже давно нет, а потому никто у нее это звание уже не отнимет. Но когда Алла Борисовна позволяет себе говорить, что в стране остались одни тупые. Или как она там выразилась… Надо вспомнить полную цитату, но плохое слово она употребляла по отношению ко всем людям, которые остались здесь», — возмутился Запашный.
По его мнению, в нынешних условиях Пугачёва не имеет права сохранять это звание. Кроме того, дрессировщик предложил внести певицу в список иностранных агентов. «Она не имеет права больше называться народной артисткой РФ. Я несколько раз обращал на это внимание и президенту напрямую говорил. Вот как может, например, Лайма Вайкуле по прежнему быть орденоносцем Дружбы народов? Хотя она призывает к разрыву любых отношений с русскими!» — возмутился артист.
Запашного также задело то, что Пугачёва положительно отзывалась о покойном лидере самопровозглашённой Ичкерии Джохаре Дудаеве, назвав его «порядочным и честным человеком» и выразив соболезнования в связи с его смертью. «После того, как она поддержала Дудаева, клянусь: я больше не хочу смотреть это интервью. Мне противно!» — заявил генеральный директор Московского Большого цирка.
Алла Пугачева и Максим Галкин в первый день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025
В беседе с Бородиным он также выразил возмущение тем, что в России до сих пор не введено понятие «враг народа». По мнению Запашного, людям, особенно публичным, которые выступают за «распад российских территорий», следует отобрать все привилегии и выдворить из страны. Художников и артистов, не поддерживающих официальную политическую линию, он предложил «лишить государственного финансирования».