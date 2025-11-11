"Я сказал это прямо президенту!" Запашный пожаловался Путину на Пугачеву; упомянул также Лайму Вайкуле

После начала войны России против Украины Алла Пугачёва вместе с мужем и детьми покинула страну. Большинство российских знаменитостей осудили это решение. «До сих пор Алла Борисовна народная артистка России. Ну ладно там СССР, той страны уже давно нет, а потому никто у нее это звание уже не отнимет. Но когда Алла Борисовна позволяет себе говорить, что в стране остались одни тупые. Или как она там выразилась… Надо вспомнить полную цитату, но плохое слово она употребляла по отношению ко всем людям, которые остались здесь», — возмутился Запашный.