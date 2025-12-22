Эксперты предсказали, как и за счет чего будет развиваться Латвия в 2026 году

Эстония вышла из рецессии, однако восстановление остается хрупким. Рост поддерживается внутренним потреблением, чему способствуют более низкие процентные ставки и улучшение покупательной способности, тогда как промышленность сдерживается слабым экономическим циклом в Скандинавии, замедлением экспорта и тарифами. Прогнозируется, что ВВП Эстонии в 2026 году вырастет на 2,3%, однако продолжительный спад в промышленности может поставить эти темпы под угрозу.