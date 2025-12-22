Эксперты предсказали, как и за счет чего будет развиваться Латвия в 2026 году
Экономики стран Балтии продолжают демонстрировать устойчивость в условиях макроэкономической неопределенности и рыночных колебаний, вызванных войной тарифов, показывая постепенные признаки восстановления, хотя темпы роста в Латвии, Литве и Эстонии по-прежнему остаются неравномерными. Об этом говорится в обзоре от экспертов банка Citadele.
После продолжительного спада экономика Латвии к концу 2025 года вернулась к фазе роста, и в 2026 году прирост ВВП может достичь 2,0% после увеличения на 1,5% в 2025 году. Растет оптимизм предпринимателей и потребителей, промышленность сохраняет ведущую роль, при этом все большее значение приобретает внутреннее потребление.
В производстве, финансовых услугах, лесном хозяйстве и строительстве рост поддерживается спросом на жилье и увеличением кредитной активности. Если базовые отрасли сохранят нынешние темпы развития, прогноз роста ВВП Латвии, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения.
Ожидается, что Литва в 2026 году опередит остальные страны Балтии, а темпы роста достигнут примерно 3%. Пенсионная реформа обеспечит вклад около 0,7 процентного пункта, стимулируя потребление, строительство и рынок недвижимости, в то время как производство, учитывая высокую долю экспорта, будет сталкиваться с глобальными вызовами без риска затяжного спада.
Эстония вышла из рецессии, однако восстановление остается хрупким. Рост поддерживается внутренним потреблением, чему способствуют более низкие процентные ставки и улучшение покупательной способности, тогда как промышленность сдерживается слабым экономическим циклом в Скандинавии, замедлением экспорта и тарифами. Прогнозируется, что ВВП Эстонии в 2026 году вырастет на 2,3%, однако продолжительный спад в промышленности может поставить эти темпы под угрозу.
