Одна бывшая республика СССР по темпам экономического роста вошла в тройку мировых лидеров, обогнав Латвию, Литву и Эстонию
Киргизия уверенно продолжает демонстрировать высокий экономический рост и по этому показателю вошла в тройку мировых лидеров. Об этом заявил в Бишкеке глава киргизского государства Садыр Жапаров.
«Сегодня по темпам экономического роста мы вошли в тройку лидеров в мире», — сказал Жапаров.
По его словам, республика обладает достаточным потенциалом для дальнейшего развития и роста и уже приступила к реализации ряда крупных экономических проектов. «Нам важно правильно, целенаправленно и своевременно использовать эти возможности», — продолжил киргизский лидер, призвав при этом народ страны «идти наряду с передовыми государствами», опираясь на цифровизацию в эпоху «стремительных мировых изменений».
По последним данным, рост ВВП Киргизии в текущем году составил около 10%.
По прогнозам OECD ВВП Латвии в 2025 году составит 1,2%, Литвы 2,5%, Эстонии 0,7%.
Впрочем, Киргизии еще есть куда стремиться. ВВП на душу населения, по данным Международного валютного фонда, в Эстонии в 2025 году составит 34000 долларов США, в Литве 33000 долларов, в Латвии 25600 долларов, а в Киргизии - 2800 долларов.