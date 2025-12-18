Одна бывшая республика СССР по темпам экономического роста вошла в тройку мировых лидеров, обогнав Латвию, Литву и Эстонию

По его словам, республика обладает достаточным потенциалом для дальнейшего развития и роста и уже приступила к реализации ряда крупных экономических проектов. «Нам важно правильно, целенаправленно и своевременно использовать эти возможности», — продолжил киргизский лидер, призвав при этом народ страны «идти наряду с передовыми государствами», опираясь на цифровизацию в эпоху «стремительных мировых изменений».