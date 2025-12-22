Мороз близко: во вторник ожидается холодная и солнечная погода

Ночью начиная с северо-востока страны небо прояснится, но перед этим во многих регионах пройдет кратковременный снег, в Курземе также дождь. При умеренном северо-восточном ветре температура воздуха к утру понизится до -5...-10 градусов, в Курземе - до 0...-5 градусов.