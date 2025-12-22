В Риге прозвучит "Рождественская оратория" Баха
30 декабря в церкви Торнякалнс в традиционном концерте примут участие Латвийский хоррадио и Sinfonietta Rīga, исполнив монументальное произведение Иоганна Себастьяна Баха — «Рождественскую ораторию», повествующую о рождении Иисуса Христа.
Хотя сюжет о Рождестве неизменен, а мелодии оратории легко узнаваемы, шедевр Баха вновь и вновь наполняет сердца слушателей мирной радостью и искрящейся торжественностью. «Рождественская оратория» давно стала неотъемлемой частью рождественских традиций в концертных залах и церквях по всей Европе: 21 декабря Латвийский хор радио исполнил её совместно с Хельсинкским барочным оркестром в знаменитом зале Musiikkitalo в Финляндии, а теперь произведение прозвучит в Риге вместе с Sinfonietta Rīga и солистами — сопрано Гунтой Смирновой, бас-баритоном Рихардом Миллером, меццо-сопрано Доротеей Бинерти и тенором Михаэлем Моглом.
Оратория состоит из шести частей — шести кантат, премьера которых проходила в двух крупнейших церквях Лейпцига — Св. Фомы и Св. Николая под руководством самого композитора. Первая часть прозвучала в Рождество 1734 года, вторая и третья — в последующие дни, четвёртая открывала Новый год, пятая — первое воскресенье года, а шестая завершала цикл на праздник Богоявления 6 января 1735 года.
Современная практика исполнения оратории обычно предполагает исполнение отдельных выбранных частей за один вечер. В этом году под руководством дирижёра Каспара Путниса прозвучат 1-я, 2-я и 6-я части, позволяя слушателям пережить историю рождения Спасителя и насладиться небесной торжественностью музыки Иоганна Себастьяна Баха.
Концерт: «Иоганн Себастьян Бах. Рождественская оратория»
Дата и место: 30 декабря, Рижская лютеранская церковь Торнякалнс
Билеты: bilesuparadize.lv
Следите за концертами хора и новостями на сайте www.radiokoris.lv и в социальных сетях Instagram и Facebook: @LatvianRadioChoir