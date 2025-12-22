В Риге прозвучит "Рождественская оратория" Баха

Хотя сюжет о Рождестве неизменен, а мелодии оратории легко узнаваемы, шедевр Баха вновь и вновь наполняет сердца слушателей мирной радостью и искрящейся торжественностью. «Рождественская оратория» давно стала неотъемлемой частью рождественских традиций в концертных залах и церквях по всей Европе: 21 декабря Латвийский хор радио исполнил её совместно с Хельсинкским барочным оркестром в знаменитом зале Musiikkitalo в Финляндии, а теперь произведение прозвучит в Риге вместе с Sinfonietta Rīga и солистами — сопрано Гунтой Смирновой, бас-баритоном Рихардом Миллером, меццо-сопрано Доротеей Бинерти и тенором Михаэлем Моглом.