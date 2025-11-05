"Куда все уходят?" Алла Пугачева отреагировала на смерть Юрия Николаева

Рак лёгких у Николаева диагностировали несколько лет назад. Болезнь развилась на фоне многолетнего курения, от которого ему было тяжело отказаться. В 2024 году он перенёс операцию на бедре после падения, а затем переболел ковидом и воспалением лёгких, что ещё больше подорвало его здоровье. Это был уже второй случай онкологии в его жизни — в 2007 году он успешно победил рак кишечника.