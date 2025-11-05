"Куда все уходят?" Алла Пугачева отреагировала на смерть Юрия Николаева
Алла Пугачева отреагировала на смерть Юрия Николаева.
Певица Алла Пугачева в социальных сетях прокомментировала уход из жизни российского телеведущего Юрия Николаева.

«КУДА ВСЕ УХОДЯТ? КУДА?» — с грустью написала артистка, выразив боль от потери коллеги.

Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Причиной смерти стал рецидив рака лёгких — врачи обнаружили новые опухоли, и в последние недели его состояние стремительно ухудшалось. Телеведущий страдал от хронических заболеваний дыхательных путей, задыхался и с трудом говорил.

Рак лёгких у Николаева диагностировали несколько лет назад. Болезнь развилась на фоне многолетнего курения, от которого ему было тяжело отказаться. В 2024 году он перенёс операцию на бедре после падения, а затем переболел ковидом и воспалением лёгких, что ещё больше подорвало его здоровье. Это был уже второй случай онкологии в его жизни — в 2007 году он успешно победил рак кишечника.

Юрий Николаев был одним из самых узнаваемых лиц советского и российского телевидения. Он прославился как ведущий культовых программ «Утренняя звезда», «Утренняя почта», «Достояние республики» и «В наше время». Его передачи открывали дорогу на сцену юным талантам, а сам он стал символом целой телевизионной эпохи — от «Голубого огонька» до «Песни года».

Слова Пугачевой отражают всеобщую скорбь по уходу человека, который был свидетелем и участником лучших лет российской эстрады.

