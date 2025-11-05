Постоянно курил, задыхался, говорил с трудом: что происходило с Юрием Николаевым перед смертью
Российский телеведущий Юрий Николаев скончался после продолжительной болезни. Ему было 76 лет. Причиной смерти стало тяжёлое заболевание лёгких — рецидив онкологии. Врачи обнаружили новые опухоли, и в последние недели жизни состояние Николаева стремительно ухудшалось.
По информации источников, телеведущий страдал от хронических заболеваний дыхательных путей, задыхался, говорил с трудом и жаловался на сильную слабость, кашель и головокружение. В октябре он был госпитализирован с осложнениями.
Рак лёгких у Юрия Николаева диагностировали несколько лет назад. Болезнь развилась на фоне многолетнего курения. В 2024 году телеведущий перенёс серьёзную операцию на бедре после падения, после которой он некоторое время находился в реанимации. Несмотря на тяжёлое состояние, Юрий Николаев тогда сохранял оптимизм и даже шутил: «Да, я сломал ногу, но от этого никто не застрахован».
Позже ведущий заболел ковидом и воспалением лёгких, что ещё сильнее подорвало его здоровье. Врачи неоднократно предупреждали, что курение усугубляет его состояние, однако Николаев не скрывал, что бороться с зависимостью ему тяжело.
Ранее, в 2007 году, артист уже сталкивался с онкологией — тогда у него выявили рак кишечника, который он смог победить благодаря своевременному лечению. В интервью он признавался, что с тех пор живёт с постоянным чувством тревоги, но старается не сдаваться: «Мне нужно регулярно проверяться и при малейшем подозрении начинать лечение. Да, страшно, но жить-то надо. Я хочу жить. Знаю, что продлит мою жизнь — это однозначно работа», — говорил телеведущий.
Юрий Николаев был одним из самых узнаваемых лиц советского и российского телевидения. Он прославился как ведущий программ «Утренняя звезда», «Утренняя почта», «Достояние республики», «В наше время».
Его называли «человеком-эпохой» — с его передачами росло целое поколение. Он открывал дорогу на сцену юным талантам, вёл концерты и новогодние программы — от «Голубого огонька» до «Песни года».