Постоянно курил, задыхался, говорил с трудом: что происходило с Юрием Николаевым перед смертью

Ранее, в 2007 году, артист уже сталкивался с онкологией — тогда у него выявили рак кишечника, который он смог победить благодаря своевременному лечению. В интервью он признавался, что с тех пор живёт с постоянным чувством тревоги, но старается не сдаваться: «Мне нужно регулярно проверяться и при малейшем подозрении начинать лечение. Да, страшно, но жить-то надо. Я хочу жить. Знаю, что продлит мою жизнь — это однозначно работа», — говорил телеведущий.