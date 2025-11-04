Умер российский телеведущий Юрий Николаев
4 ноября 2025 года стало известно о смерти народного артиста России и знаменитого телеведущего Юрия Александровича Николаева. Ему было 76 лет. До своего 77-летия он не дожил чуть более месяца.
По сообщениям СМИ, еще в начале ноября Николаев был госпитализирован в одну из московских больниц с высокой температурой — 39,5°C — и низким уровнем сатурации. Врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии. Несмотря на ухудшение состояния, сам артист долгое время отказывался от медицинской помощи, испытывая недомогание в течение нескольких дней. В больницу он попал лишь тогда, когда его состояние стало критическим.
О трагедии сообщил балетмейстер и телеведущий Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале: «Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Светлая память».
Причина смерти официально пока не названа.
Юрий Николаев — один из самых узнаваемых лиц российского телевидения. Он был ведущим таких программам, как «Утренняя звезда», «Утренняя почта», «Достояние республики» и «Танцы на льду». Его коллеги отмечают, что, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, он оставался активным и продолжал работать до последнего.