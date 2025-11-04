Умер российский телеведущий Юрий Николаев

По сообщениям СМИ, еще в начале ноября Николаев был госпитализирован в одну из московских больниц с высокой температурой — 39,5°C — и низким уровнем сатурации. Врачи диагностировали у него тяжелую форму пневмонии. Несмотря на ухудшение состояния, сам артист долгое время отказывался от медицинской помощи, испытывая недомогание в течение нескольких дней. В больницу он попал лишь тогда, когда его состояние стало критическим.