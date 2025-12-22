Известный певец Крис Ри, написавший всемирный рождественский хит, умер за несколько дней до праздника

Ри всю жизнь боролся с серьёзными проблемами со здоровьем. В 2001 году ему удалили поджелудочную железу вместе с частями желудка и тонкой кишки из-за рака, после чего он стал диабетиком. В 2016 году перенёс инсульт, в 2017-м потерял сознание на сцене в Оксфорде. Но он продолжал творить и выступать, оставаясь верным своей музыке до конца.