Известный певец Крис Ри, написавший всемирный рождественский хит, умер за несколько дней до праздника
Британский певец и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет после непродолжительной болезни, сообщил представитель его семьи. Музыкант ушел из жизни мирно в больнице.
Крис Ри оставил яркий след в музыке, сплавив блюз, поп, соул и софт-рок в 25 студийных альбомах. Его хиты "The Road to Hell" (из одноимённого альбома, занявшего первое место в британских чартах), "On the Beach" и "Josephine" знают миллионы слушателей по всему миру. Но наибольшую известность принесла ему песня "Driving Home for Christmas" — нежная, сентиментальная композиция о радости возвращения домой к празднику.
Записанная в 1986 году, она поначалу не произвела особого впечатления. Но со временем превратилась в вечный рождественский хит, который каждый декабрь звучит по всему миру. В 2019 и 2020 годах песня достигла рекордной для себя 11-й строчки британского чарта. За карьеру Ри продал более 30 миллионов альбомов.
Ри всю жизнь боролся с серьёзными проблемами со здоровьем. В 2001 году ему удалили поджелудочную железу вместе с частями желудка и тонкой кишки из-за рака, после чего он стал диабетиком. В 2016 году перенёс инсульт, в 2017-м потерял сознание на сцене в Оксфорде. Но он продолжал творить и выступать, оставаясь верным своей музыке до конца.