Кажется, что солнце все исправит само. Но с витамином D в Латвии все сложнее
Весеннее солнце после долгой и темной зимы поднимает настроение и придает энергии, однако это может создать ошибочное представление об уровне витамина D в организме. Несмотря на то, что самочувствие улучшается, уровень так называемого "солнечного витамина" в крови нередко все еще недостаточный. Почему это происходит и как на самом деле позаботиться о своем самочувствии весной, объясняет клинический фармацевт Euroaptieka Ксения Лукьянова.
В климатических условиях Латвии непросто в достаточном количестве получить витамин D от солнца – особенно осенью, зимой и весной, когда UVB излучения недостаточно. Об этом говорят и привычки общества – в ходе проведенного Euroaptieka опроса Labsajūtas barometrs (Барометр самочувствия) выяснилось, что витамин D является наиболее часто используемой пищевой добавкой в Латвии, что отметили 66% населения. Особенно заметно это среди женщин (75%), в то время как среди мужчин – 55%, что указывает на широкое распространение дополнительного приема витамина D в различных группах общества. Одновременно это показывает, что, несмотря на более солнечную погоду, весной по-прежнему сохраняет актуальность вопрос о достаточном уровне витамина D.
Весенняя энергия – не всегда заслуга витамина D
Весной часто кажется, что вместе с солнцем мы “заряжаемся” и витамином D. Однако первые изменения самочувствия прежде всего связаны со светом, а не с изменением уровня витамина D в организме. С увеличением количества солнечного света снижается выработка мелатонина – гормона, который зимой способствует сонливости и усталости. Одновременно в центральной нервной системе повышается активность серотонина, тесно связанного с самочувствием, мотивацией и эмоциональной стабильностью. Эти изменения могут произойти всего за нескольких дней, поэтому приток энергии и улучшение настроения становятся заметны относительно быстро.
Между тем синтез витамина D в организме – процесс гораздо более медленный. Для его образования в достаточном количестве требуются не только соответствующее UVB излучение, но и время. UVB – это тип солнечного света, помогающий коже производить витамин D. Образования витамина D без этих лучей не происходит. Между тем солнцезащитные кремы (SPF) блокируют UVB лучи, поэтому могут также снижать выработку витамина D в коже.
Весной условия еще не оптимальны, поэтому для быстрого восстановления уровня витамина D в организме одного только пребывания на солнце недостаточно. Клинический фармацевт подчеркивает – если за зиму уровень витамина D значительно снизился, это может быть связано с различными неспецифическими симптомами, в том числе усталостью, но прямое влияние на уровень серотонина у человека в полной мере еще не доказано. Это значит, что улучшение самочувствия может быть неполным или краткосрочным и на смену первоначальному притоку энергии может прийти усталость или снижение мотивации.
Почему весеннего солнца недостаточно?
Хотя солнце весной становится ярче и теплее, это еще не означает способность организма производить витамин D в достаточном количестве. Одной из основных причин является угол падения солнечных лучей – весной в Латвии солнце по-прежнему находится относительно низко, и значительная часть UVB излучения поглощается атмосферой, не достигая земли в количестве, достаточном для эффективного синтеза витамина D в коже.
Важную роль играют также повседневные привычки. Весной мы все еще носим одежду, закрывающую большую часть тела, тем самым уменьшая площадь кожи, где может происходить синтез витамина D. Следует учитывать также, что мы все чаще пользуемся косметическими средствами с SPF-защитой, что также может снижать выработку витамина D в коже.
В результате складывается ложное представление, что для компенсации возникшего за зиму дефицита достаточно пребывания на солнце. На самом деле в Латвии значительный синтез витамина D в коже обычно возможен главным образом поздней весной и в летние месяцы (примерно с мая по сентябрь). Кроме того, имеет значение и время суток – витамин D в коже образуется только тогда, когда солнце находится достаточно высоко (примерно с 11.00 до 15.00), но весной в Латвии даже в это время UVB излучение часто бывает еще недостаточным.
Весенняя усталость и восстановление организма после зимы
Хотя многие воспринимают этот период как более энергетический и эмоционально легкий, переход не у всех происходит одинаково. Некоторые люди даже с увеличением продолжительности светового дня все еще чувствуют сонливость или недостаток мотивации. Фармацевт объясняет, что это может быть связано с индивидуальной реакцией организма на зимний период, в том числе на уровень витамина D в организме. Если уровень витамина D долгое время был низким, это может быть связано с усталостью, мышечной слабостью и общим ухудшением самочувствия, но эти симптомы не являются специфическими только для дефицита витамина D.
Наиболее распространенные симптомы, которые могут указывать на недостаток витамина D:
- постоянная усталость и сонливость,
- недостаток энергии и пониженная мотивация,
- мышечная слабость,
- более частые заболевания или повышенный риск инфекций,
- трудности с концентрацией или перепады настроения.
Со временем могут появиться боли или дискомфорт в костях, а также снижение минеральной плотности костей и более медленное восстановление после болезней. Если эти симптомы сохраняются, то рекомендуется сделать анализ крови и оценить уровень витамина D в организме.
Как мудро использовать весеннюю энергию?
Весна – подходящее время, чтобы обратить внимание на свои привычки в связи со здоровьем и наладить распорядок дня для улучшения самочувствия в долгосрочной перспективе.
Фармацевт предлагает несколько практических шагов:
1. Проверить уровень витамина D. Весна – подходящее время для анализов крови, чтобы выяснить, достаточен ли уровень витамина D после зимы или требуется его дополнительный прием.
2. Обеспечить прием с пищей и пищевыми добавками. Ежедневным источником витамина D могут служить жирная рыба, яичные желтки и печень. Поскольку не всегда можно получить достаточное количество только с пищей, рацион полезно дополнить витамином D в форме пищевой добавки, чтобы помочь организму полноценно восстановиться. При его приеме важно соблюдать рекомендованную суточную дозу и, при необходимости, проконсультироваться со специалистом в области здравоохранения.
3. Обратить внимание на правильное применение. Витамин D лучше усваивается вместе с жирами, поэтому принимать его рекомендуется во время еды. Прием натощак может снизить усвоение, а влияние кофе на усвоение витамина D не значительно или недостаточно доказано.
4. Выбрать наиболее удобную для себя форму. Витамин D доступен в различных формах – в виде капсул, капель, аэрозоли и др. Все эти формы при правильном применении обеспечивают одинаковую эффективность, поэтому для обеспечения регулярного приема важно выбрать наиболее удобное для себя решение.
Опрос по заказу Euroaptieka в феврале 2026 года был проведен компанией по исследованию рынка Norstat Latvija, и в нем приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 до 74 лет по всей Латвии.