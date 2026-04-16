ТОП-3 добавок в Латвии: без каких витаминов жители не представляют свой рацион
В Латвии все больше людей регулярно принимают витамины и добавки, и чаще всего выбор падает на витамин D, магний и витаминно-минеральные комплексы. Новое исследование Индекса здоровья "Mana Aptieka & Apotheka" показало, кто именно чаще всего тянется за такими средствами и почему специалисты все равно советуют не начинать их прием без консультации.
"Необходимые организму питательные вещества можно получить преимущественно с полноценным питанием, однако на практике редко встречается действительно продуманное меню, и включение в него всех необходимых питательных веществ. Как показывает практика, меню часто кажется полноценным, но при анализе открывается другая картина. Например, омега-жирные кислоты играют важную роль в здоровье сердца и кровеносных сосудов, работе мозга, они снижают воспалительные процессы в организме, хотя в действительности редко кто включает жирную рыбу в свое меню 2-3 раза в неделю. Пищевые добавки также играют важную роль в ситуациях, когда организму необходима дополнительная поддержка, например, во время выздоровления или при повышенном стрессе и физических нагрузках. Важно принимать пищевые добавки не самостоятельно, а проконсультировавшись с врачом или фармацевтом", - подчеркивает сертифицированный фармацевт аптечной сети аптек Apotheka Лайла Залите.
Витамин D - важен для иммунитета и здоровья костей
43% опрошенных указали, что в течение последнего года принимали витамин D. Чаще всего его дополнительно принимали женщины (56%), жители с высшим образованием (54%) и респонденты, в целом ведущие здоровый образ жизни (49%).
"Согласно данным Индекса здоровья, наблюдается ежегодный незначительный рост количества жителей, принимающих витамин D, и это - положительная тенденция. Этот витамин следует принимать практически каждому, поскольку, в основном, мы получаем его вместе с солнцем, тогда как в Латвии мало солнечных дней, и поэтому у многих или наблюдается выраженный недостаток витамина D, или он близок к минимальному значению. Распространенная ошибка - прекратить прием витамина D весной, с появлением первых солнечных дней, без оценки, сколько времени на самом деле проводится на открытом воздухе. Для достижения эффекта витамин D необходимо принимать регулярно и в течение достаточно длительного периода", - объясняет фармацевт. Также важно учитывать, что доза витамина D, необходимая для каждого человека, может отличаться в зависимости от возраста, массы тела, состояния здоровья и образа жизни.
Витамин D в организме регулирует усвоение кальция и фосфора, способствует здоровью костей и зубов, а также поддерживает работу иммунной системы и мышц. Его дефицит часто не имеет выраженных симптомов, хотя может проявляться в виде усталости, слабости, более частой заболеваемости, мышечной слабости, плохого настроения или даже признаков депрессии. У детей он также может влиять на рост. Длительный дефицит витамина D может повысить риск остеопороза и переломов костей, особенно у пожилых людей.
Чтобы определить уровень витамина D, фармацевт рекомендует сдавать анализы крови два раза в год - весной и осенью - и, исходя из результатов, подбирать наиболее подходящую дозу.
Магний - для нервной системы и энергии
Каждый четвертый житель Латвии (26%) также принимал магний в течение последнего года. Чаще его принимают женщины (35%), люди с высшим образованием (33%) и жители старше 65 лет (32%). Магний является важным микроэлементом, и его недостаток может проявляться в виде мышечной слабости, судорог, онемения, повышенной утомляемости или перепадов настроения. Магний также важен для работы нервной системы и регулирования сердечного ритма, поэтому достаточный его уровень в организме необходим для общего здоровья.
Продукты, наиболее богатые магнием, включают орехи и семена, цельнозерновые продукты, зеленые листовые овощи и бобовые. При сбалансированном питании дополнительный прием магния зачастую не требуется, однако его прием можно порекомендовать людям с высокой физической нагрузкой или повышенным стрессом ежедневно. Следует учесть, что различные формы магния (например, цитрат, оксид или бисглицинат магния) различаются по своей усваиваемости, поэтому желательно выбирать наиболее подходящий препарат по консультации со специалистом.
Витаминно-минеральные комплексы - удобное решение на каждый день
Каждый пятый житель (20%) принимает витаминно-минеральные комплексы, и в этом случае это, чаще всего, - женщины (25%) и жители с высшим образованием (25%).
"Качественный витаминно-минеральный комплекс - удобный и эффективный способ, как обеспечить организм необходимыми веществами, одновременно поддерживая иммунную систему, нервную систему и общее самочувствие. Также сегодня доступны различные целевые комплексы, предусмотренные для конкретных потребностей - например, для поддержания нервной системы или мышечной функции, помогающие решать специфические проблемы со здоровьем. Они позволяют избежать необходимости приема нескольких отдельных препаратов, обеспечивая при этом сбалансированный и продуманный прием питательных веществ", - объясняет Лайла Залите. Однако следует воздерживаться от одновременного приема нескольких пищевых добавок, поскольку это может создать риск передозировки определенных витаминов или минералов.
"Заботы о здоровье начинаются с основ - сбалансированного питания, достаточного сна, физической активности и эмоционального равновесия. Пищевые добавки могут стать ценной поддержкой, но они никогда не заменят здоровый образ жизни. Также важно не принимать их самостоятельно - потребности каждого человека отличаются, и чаще - больше не значит лучше. Перед приемом пищевых добавок рекомендуется проконсультироваться с врачом или фармацевтом, особенно в случае наличия хронических заболеваний или приема лекарств. Только продуманный и индивидуально подобранный подход позволит добиться наилучших результатов в долгосрочной перспективе", - подчеркивает Залите.
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.