Больше - не значит лучше: главные ошибки при приеме витаминов и добавок

«Витамины — это супероткрытие науки, они своего рода чудо! Например, если нам не хватает витамина С, мы можем просто решить это в любое время, приняв витамин С дополнительно, а раньше из-за дефицита витамина С люди умирали от скорбута, или цинги. Витамины важны для метаболических процессов, нормальной работы нервной системы, формирования мышц и костей, защиты организма от инфекций и влияния свободных радикалов, которые повреждают клетки и вызывают воспаление. Кажется, это знает каждый, но все же необходимо более глубокое понимание важности витаминов для здоровья. Мнение, что чем больше витаминов будешь употреблять, тем здоровее и моложе будешь, недостоверно! Так же как и предположение, что почти любую болезнь можно вылечить, употребляя выбранные самостоятельно пищевые добавки», — поясняет гастроэнтеролог и подчеркивает, что необходимость витаминов определяется многими факторами: возраст, пол, образ жизни и состояние здоровья, окружающая среда и даже климат, в котором мы живем. Нужно учитывать и то, насколько человек физически активен, какой у него рацион, сфера профессиональной деятельности.