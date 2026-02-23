ФОТО, ВИДЕО: в ходе масштабной операции в Украине ликвидирована сеть мошенников, обманывавшая и жителей Латвии

В ходе расследования установлено, что организованная преступная группа создала несколько подразделений, сотрудники которых проходили специальную подготовку для осуществления инвестиционного мошенничества. Злоумышленники создавали иллюзию инвестиций в криптовалюты, демонстрируя фиктивную прибыль на специально разработанных платформах. Часть операторов кол-центров «консультировала» потерпевших по вопросам инвестирования, а другие позже предлагали «помощь» в возврате ранее утраченных средств, повторно выманивая деньги.