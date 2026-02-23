В Украине ликвидирована мошенническая сеть
ФОТО, ВИДЕО: в ходе масштабной операции в Украине ликвидирована сеть мошенников, обманывавшая и жителей Латвии
Государственная полиция Латвии в сотрудничестве с зарубежными правоохранительными органами пресекла деятельность крупной организованной преступной сети в украинском городе Днипро. Преступники управляли мошенническими кол-центрами и выманивали крупные суммы денег у жителей стран Европы, в том числе Латвии.
Международная операция прошла в середине февраля. В ней участвовали сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Госполиции, прокуратура Рижского судебного округа, Агентство Европейского союза по сотрудничеству органов юстиции по уголовным делам Eurojust, а также правоохранительные органы Литвы и Украины.
В ходе расследования установлено, что организованная преступная группа создала несколько подразделений, сотрудники которых проходили специальную подготовку для осуществления инвестиционного мошенничества. Злоумышленники создавали иллюзию инвестиций в криптовалюты, демонстрируя фиктивную прибыль на специально разработанных платформах. Часть операторов кол-центров «консультировала» потерпевших по вопросам инвестирования, а другие позже предлагали «помощь» в возврате ранее утраченных средств, повторно выманивая деньги.
Группировка незаконно получала более 100 000 евро в месяц. Среди пострадавших — жители разных европейских стран, включая Латвию.
Всего в ходе операции задержаны 11 человек. Десяти из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному — домашний арест.
В Украине проведены 32 обыска в офисах, по местам жительства и в транспортных средствах подозреваемых. Правоохранители изъяли около 400 000 евро наличными, ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жёсткие диски, флеш-накопители, SIM-карты, документы и записи. Также конфискованы транспортные средства, в том числе автомобили класса люкс, и другие вещественные доказательства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, легализации преступных доходов и участии в организованной преступной группе.
Как отмечает Госполиция, телефонное мошенничество и фиктивные инвестиционные предложения в прошлом году были одними из самых распространённых видов киберпреступлений в Латвии. Учитывая изощрённые и циничные методы злоумышленников, полиция вновь призывает жителей соблюдать основные меры безопасности:
- Не инвестировать, не убедившись в законности поставщика услуг и компетентности брокера.
- Ни в коем случае не устанавливать программы удалённого доступа (например, AnyDesk или TeamViewer) по просьбе незнакомых лиц.
- Не переводить деньги лицам или компаниям, обещающим вернуть ранее похищенные мошенниками средства.
- Никому не раскрывать данные доступа к банковскому счёту, пароли или коды авторизации Smart-ID.
При возникновении подозрений на мошенничество жителей призывают незамедлительно связаться со своим банком и сообщить в Государственную полицию.