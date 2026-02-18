Определены самые опасные виды мошенничества, на которые жители Латвии клюют легче всего
Хотя 43 % жителей считают, что попытки мошенничества распознать легко, опрос банка Citadele выявил и самое слабое звено – поддельные электронные письма и сообщения в социальных сетях. Именно такой вид мошенничества, особенно среди пожилых людей, вызывает наибольшую неясность, поскольку сообщения можно подделать весьма убедительно, используя названия и логотипы узнаваемых компаний и учреждений.
Методы финансового мошенничества часто меняются сезонно – в определенные периоды отдельные схемы становятся особенно активными. Тем не менее данные опроса показывают, что почти каждый пятый, то есть 18 % жителей, признает, что труднее всего распознать поддельные электронные письма, отправленные от имени государственных или частных учреждений. В свою очередь, для 10 % наибольшие трудности создают мошеннические сообщения в социальных сетях (Facebook, Instagram, WhatsApp и др.). Для сравнения – телефонные звонки как более сложные для распознавания упоминают 7 %, а СМС со ссылками – лишь 5 % жителей.
В то же время данные показывают, что значительная часть общества осознает риски – 43 % респондентов указывают, что все попытки мошенничества они распознали легко. Однако в отдельных группах населения уязвимость остается высокой.
В этом смысле выделяется группа пожилых людей (60–74 года) – каждый четвертый представитель этой возрастной группы (25 %) признает, что труднее всего распознать именно поддельные электронные письма от имени государственных или частных учреждений. Это самый высокий показатель среди всех возрастных групп. Лишь 36 % пожилых людей указывают, что легко распознают все попытки мошенничества.
Эксперты отмечают, что мошенники все чаще используют названия официальных учреждений, визуально правдоподобное оформление электронных писем и авторитетный стиль коммуникации, создавая впечатление достоверности. Именно такие приемы социальной инженерии чаще всего вызывают замешательство и повышают риск стать жертвой мошенничества.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвии пенсионеры лишаются жилья из-за новой схемы мошенников.