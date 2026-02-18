Определены самые опасные виды мошенничества, на которые жители Латвии клюют легче всего

Методы финансового мошенничества часто меняются сезонно – в определенные периоды отдельные схемы становятся особенно активными. Тем не менее данные опроса показывают, что почти каждый пятый, то есть 18 % жителей, признает, что труднее всего распознать поддельные электронные письма, отправленные от имени государственных или частных учреждений. В свою очередь, для 10 % наибольшие трудности создают мошеннические сообщения в социальных сетях (Facebook, Instagram, WhatsApp и др.). Для сравнения – телефонные звонки как более сложные для распознавания упоминают 7 %, а СМС со ссылками – лишь 5 % жителей.