"С меня хотели взять 95 евро": жительница Латвии рассказала о новой схеме мошенников

По словам курьера, подобные случаи происходят регулярно. «Он рассказал, что в их фирме очень много таких посылок от мошенников. Есть люди, которые все же платят, а потом бывают в шоке от содержимого», — отметила автор публикации. Она подчеркнула важный признак мошенничества: если курьер спрашивает, знаете ли вы, что заказывали, и вы отвечаете отрицательно, это повод насторожиться. «Это мошенники, которые надеются, что вы попадетесь на их ловушку», — предупредила женщина.