"С меня хотели взять 95 евро": жительница Латвии рассказала о новой схеме мошенников
Жительница Латвии предупредила в соцсетях о новой схеме мошенничества: неизвестные оформляют посылки и рассчитывают, что получатели оплатят их, не проверив происхождение отправления.
Жительница Латвии поделилась в социальных сетях историей о том, как едва не стала жертвой мошенников, использующих схему с поддельными посылками и наложенным платежом. Женщина призвала других быть осторожными и не оплачивать отправления, которые они не заказывали.
По ее словам, вечером ей доставили посылку, о которой она ничего не знала.
«Мне доставили посылку, которую я не заказывала. Заказ был оформлен в то время, когда я находилась на мероприятии. С меня хотели выманить 95 евро», — рассказала она.
Женщина отметила, что ключевую роль в предотвращении обмана сыграл курьер. «Спасибо водителю DPD. От него я узнала, что суммы бывают разные — у кого-то меньше. Посылку можно открыть только после оплаты, поэтому я даже не знаю, что было внутри», — написала она, подчеркнув, что платить отказалась.
По словам курьера, подобные случаи происходят регулярно. «Он рассказал, что в их фирме очень много таких посылок от мошенников. Есть люди, которые все же платят, а потом бывают в шоке от содержимого», — отметила автор публикации. Она подчеркнула важный признак мошенничества: если курьер спрашивает, знаете ли вы, что заказывали, и вы отвечаете отрицательно, это повод насторожиться. «Это мошенники, которые надеются, что вы попадетесь на их ловушку», — предупредила женщина.
В попытке разобраться она проверила данные отправителя. «В письме было указано имя YING BI. Я ввела его в Google, и поиск выдал фотографию женщины. Это еще больше усилило подозрения», — рассказала она.
В завершение женщина поблагодарила курьера и призвала распространять информацию: «Пусть у нас будет больше таких доставщиков, которые не заставляют платить за то, что ты не заказывал. Делимся этим дальше».