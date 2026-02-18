Работа - обман людей: более 200 человек задержаны за телефонное мошенничество

За последние два года в связи с телефонными мошенничествами Государственная полиция задержала более 200 человек, свидетельствует информация, предоставленная Министерством внутренних дел (МВД) комиссии Сейма по запросам. По информации МВД, в 2024 и 2025 годах пресечена деятельность пяти мошеннических колл-центров в Латвии и Украине, которые фокусировались на инвестиционных мошенничествах, деятельности лжеполицейских и мнимых банковских работников.