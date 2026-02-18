Работа - обман людей: более 200 человек задержаны за телефонное мошенничество
За два года Госполиция задержала более 200 человек, связанных с телефонными мошенничествами. Пресечена работа пяти колл‑центров, арестовано имущество на миллионы евро, а ущерб потерпевших оценивается в 3,1 млн.
За последние два года в связи с телефонными мошенничествами Государственная полиция задержала более 200 человек, свидетельствует информация, предоставленная Министерством внутренних дел (МВД) комиссии Сейма по запросам. По информации МВД, в 2024 и 2025 годах пресечена деятельность пяти мошеннических колл-центров в Латвии и Украине, которые фокусировались на инвестиционных мошенничествах, деятельности лжеполицейских и мнимых банковских работников.
По итогам работы следователей арестовано имущество на сумму более 3,5 млн евро, в Латвии заключены под стражу пять лиц, выдано шесть европейских ордеров на арест, проведено 102 обыска, выявлены 89 потерпевших, к уголовной ответственности привлечены 12 человек, общий причиненный ущерб оценивается в 3,1 млн евро.
Управление Госполиции по борьбе с киберпреступлениями в различных уголовных процессах за два года задержало более 200 человек. Они связаны как с легализацией доходов, полученных преступным путем, так и являлись так называемыми мулами, вербовщиками или операторами.
Членам комиссии представители МВД рассказали, что в октябре 2025 года Госполиция совместно с "Европолом" и правоохранительными органами Австрии участвовала в международной операции SIM Cartel. В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, системные блоки, серверы, оборудование SIM-box, документы, платежные средства, три автомобиля, мотоцикл и другие вещественные доказательства. Арестованы денежные средства на общую сумму 1,2 млн евро. В ходе уголовных процессов задержаны четверо участников организованной группы.
МВД также напоминает, что разработало и продвигает поправки в закон об электронной связи, которыми предусматривается установить обязанность коммерсантов электронной связи обеспечивать регистрацию пользователей услуг электронной связи по предоплате. Законопроект в начале февраля передан Государственной канцелярии для рассмотрения Кабинетом министров.