Шок из-за январских счетов: "Плюс 127 евро за электричество!" Министерство объясняет причины и что будет дальше

В странах Балтии и связанных с ними торговых зонах рост цен в январе в основном был вызван низкой температурой воздуха, что увеличило потребление. С ростом спроса для покрытия всего объёма потребления чаще приходилось задействовать более дорогие источники производства электроэнергии. Дополнительное влияние на расходы домохозяйств оказали изменения в тарифах на распределение — AS Sadales tīkls ранее предупреждал, что с 1 января 2026 года для части жителей вырастет ежемесячная плата за поддержание мощности в связи с завершением введённого в 2023 году механизма господдержки, который ограничивал резкий рост тарифов для частных лиц.