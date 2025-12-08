Жителям Латвии объяснили, как можно существенно уменьшить счета за электричество

Эксперты указывают, что многие не осознают, что высокие счета за электричество могут быть связаны со старой бытовой техникой, которая превращается в настоящего растратчика энергии. Например, старый холодильник в день потребляет примерно 2–4 кВт·ч электричества, в три–четыре раза больше, чем новая энергоэффективная модель, которая потребляет 0,5–1,5 кВт·ч. Таким образом, вложение около 400 евро в новое устройство окупилось бы примерно за три года. Если заменить несколько неэффективных устройств, например посудомоечную машину, общее потребление электроэнергии и расходы домохозяйства могли бы снизиться на 10–20%.