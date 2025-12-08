Жителям Латвии объяснили, как можно существенно уменьшить счета за электричество
Замена старой бытовой техники и осветительного оборудования на более эффективные решения для многих людей по-прежнему не является приоритетом. Об этом свидетельствует проведённое компанией Schneider Electric исследование в странах Балтии. Жители обычно приобретают новые устройства только тогда, когда старые уже не работают.
В Латвии и Литве 14% жителей указывают, что часто ищут более эффективные решения и заменяют энергоемкие устройства, тогда как в Эстонии так поступают только 8%.
Большинство жителей Балтии заменяют устройства лишь тогда, когда старые перестают функционировать. Это относится к 56% литовцев, 52% латышей и 52% эстонцев. Такая практика показывает, что энергоэффективность воспринимается скорее как необходимость, а не как осознанный выбор.
Еще 22–28% жителей Балтии не заменили ни одного устройства на более эффективное, и доля тех, кто не планирует делать это и в будущем, в Эстонии почти вдвое выше, чем в Литве или Латвии (12% по сравнению с 7–9%).
Результаты исследования показывают, что решения для экономии энергии в странах Балтии пока не стали частью повседневности. Большинство внедряет их только тогда, когда это необходимо, а не планируя в долгосрочной перспективе, вследствие чего остается неиспользован значительный потенциал для сокращения потребления энергии.
Эксперты указывают, что многие не осознают, что высокие счета за электричество могут быть связаны со старой бытовой техникой, которая превращается в настоящего растратчика энергии. Например, старый холодильник в день потребляет примерно 2–4 кВт·ч электричества, в три–четыре раза больше, чем новая энергоэффективная модель, которая потребляет 0,5–1,5 кВт·ч. Таким образом, вложение около 400 евро в новое устройство окупилось бы примерно за три года. Если заменить несколько неэффективных устройств, например посудомоечную машину, общее потребление электроэнергии и расходы домохозяйства могли бы снизиться на 10–20%.
