ZZS требует срочной помощи жителям из-за роста счетов за отопление и электричество
Счета за отопление и электричество могут вырасти на 60%, а риск долгов — увеличиться. Союз зеленых и крестьян (ZZS) требует от правительства срочных решений и расширения поддержки, чтобы жители смогли пережить эту отопительную зиму без финансового краха.
Союз зеленых и крестьян настаивает на том, что правительство должно незамедлительно принять решения о поддержке жителей при оплате счетов за отопление и электроэнергию. ZZS призывает главу правительства и министра финансов срочно действовать, чтобы в этот холодный зимний сезон, когда счета за отопление для жителей стремительно растут, оказать целевую необходимую поддержку домохозяйствам, расходы которых могут быть до 60% выше, чем в предыдущие годы.
ZZS считает, что правительству в полном объеме следует поддержать предложение министра благосостояния Рейниса Узулниекса, рассмотренное на этой неделе на совещании по сотрудничеству, о внесении изменений в условия расчета жилищного пособия в период с января до конца апреля. Предлагается увеличить коэффициенты, используемые при расчете пособия, что обеспечит существенную финансовую поддержку более широкому кругу жителей.
Кроме того, необходимо искать и другие решения, ориентированные на более широкий круг населения. «Цена на электроэнергию и теплоэнергию стала важной социальной и экономической проблемой, поскольку многие жители признают, что могут возрасти долговые обязательства и возникнуть трудности с оплатой счетов», — отметил заместитель председателя правления ZZS Улдис Аугулис.
В связи с этим требуются решения со стороны правительства, расширяющие и обеспечивающие поддержку домохозяйствам не только по оплате отопления, но и по счетам за электроэнергию, поскольку нередко электричество используется также для отопления. Правительству также следует подумать о том, как обеспечить расчет поддержки домохозяйствам исходя из реальных расходов, а не только формальных порогов пособий.
Улдис Аугулис призывает премьер-министра и министра финансов незамедлительно усовершенствовать систему поддержки, учитывая рост как расходов на отопление, так и на электроэнергию, чтобы обеспечить социальную безопасность жителей Латвии в этот отопительный сезон.
Также следует учитывать тот факт, что с ростом платежей за отопление увеличивается и объем налогов, уплачиваемых в государственный бюджет (налог на добавленную стоимость и акцизный налог), а также доходы производителей теплоэнергии и электроэнергии. В связи с этим у государства есть больше возможностей поддержать тех, кто оказался в трудном положении из-за оплаты счетов.