ZZS требует срочной помощи жителям из-за роста счетов за отопление и электричество

В связи с этим требуются решения со стороны правительства, расширяющие и обеспечивающие поддержку домохозяйствам не только по оплате отопления, но и по счетам за электроэнергию, поскольку нередко электричество используется также для отопления. Правительству также следует подумать о том, как обеспечить расчет поддержки домохозяйствам исходя из реальных расходов, а не только формальных порогов пособий.