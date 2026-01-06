Премьер Дании: если США атакуют страну НАТО, альянс не выстоит
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что разговоры о возможном военном давлении США на Гренландию ставят под угрозу единство НАТО и всю систему безопасности, сложившуюся после Второй мировой войны. Она подчеркнула, что заявления президента США Дональда Трампа о намерении получить Гренландию следует воспринимать всерьез, а европейские лидеры публично поддержали право Дании и Гренландии самим решать судьбу территории.
«Я хочу ясно дать понять: если США решат атаковать другую страну НАТО военным путем, тогда все прекращается, включая НАТО, а значит и система безопасности, которая была создана после окончания Второй мировой войны», — сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, указав на риск раскола внутри западного военного альянса.
Обновившиеся амбиции Трампа по аннексии Гренландии прозвучали на фоне резонансной военной операции США в Венесуэле, в результате которой был арестован президент Николас Мадуро. Этот рейд усилил опасения в Европе, что Вашингтон может почувствовать себя более уверенно и рассмотреть аналогичные действия в отношении Гренландии — территории, которая во многом обладает автономией, но остается частью Королевства Дания и охватывается гарантиями НАТО.
«Нам нужна Гренландия из соображений национальной безопасности, - сказал Трамп журналистам на борту Air Force One. - Она сейчас настолько стратегически важна. Гренландия вся буквально покрыта российскими и китайскими судами. Дания не сможет с этим справиться».
Он добавил: «Мы займемся Гренландией примерно через два месяца. Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней», не уточнив деталей.
Заявления Трампа вызвали жесткую реакцию Дании и ее партнеров. Фредериксен назвала идею перехода Гренландии под контроль США «абсолютно бессмысленной» и подчеркнула, что у Соединенных Штатов нет никакой правовой основы для аннексии какой-либо части Датского Королевства. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен поддержал эту позицию и написал в соцсетях: «Угрозам, давлению и разговорам об аннексии не место между друзьями. Хватит. Никаких фантазий об аннексии».
Европейские лидеры выступили в поддержку права Дании и Гренландии на самоопределение. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будущее Гренландии должны определять ее жители и Королевство Дания, а не внешние силы. Представитель МИД Франции Паскаль Конфавре заявил, что «Гренландия принадлежит народу Гренландии и народу Дании. Границы не могут меняться силой». Лидеры стран Северной Европы и Балтии, включая премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, также выразили солидарность, подчеркнув, что право решать судьбу территории принадлежит только Дании и Гренландии.
Стратегическая важность Гренландии связана с ее расположением между Европой и Северной Америкой, что делает остров ключевым для противоракетной обороны и космического наблюдения. США поддерживают оборонное соглашение с Гренландией с 1951 года и в настоящее время размещают около 150 военнослужащих на базе Pituffik Space Base. Кроме того, значительные минеральные ресурсы Гренландии соответствуют стремлению Вашингтона снизить зависимость от китайского экспорта, особенно на фоне того, что глобальное потепление открывает новые арктические морские маршруты и повышает геополитическую значимость региона.
Несмотря на заявления Трампа о необходимости «получить» Гренландию, датские военные утверждают, что ни Россия, ни Китай сейчас не представляют для острова существенной военной угрозы. Генерал-майор Серен Андерсен, глава Объединенного арктического командования Дании, сказал CNN: «Я не думаю, что сейчас у нас есть угроза для Гренландии». Жесткий климат, горный рельеф и нехватка инфраструктуры делают остров «практически неприступным», отмечают источники в сфере обороны Дании.
В ответ на угрозы Трампа Дания провела в Гренландии беспрецедентные военные учения, чтобы продемонстрировать готовность защищать территорию. Эти маневры должны были показать администрации США, насколько серьезно Копенгаген относится к безопасности Гренландии, однако, по имеющимся данным, они пока не охладили амбиции Вашингтона.
Подход администрации Трампа включал также назначение губернатора Луизианы Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии; он публично поддержал идею включения острова в состав США. Заместитель главы аппарата Белого дома по политике Стивен Миллер вновь заявил, что «Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов», хотя и отрицал необходимость применения военной силы для ее получения. При этом Миллер поставил под сомнение суверенитет Дании над Гренландией, что еще сильнее обострило дипломатические отношения.
Иэн Лессер, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла, отметил, что силовая аннексия маловероятна, однако риторика и недавние действия США в Венесуэле означают, что слова Трампа следует воспринимать всерьез. По словам Лессера, для расширения доступа США к Гренландии может быть задействовано экономическое и дипломатическое давление, что потенциально может привести к уступкам со стороны Дании.