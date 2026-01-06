Премьер Дании: если США атакуют страну НАТО, альянс не выстоит

Стратегическая важность Гренландии связана с ее расположением между Европой и Северной Америкой, что делает остров ключевым для противоракетной обороны и космического наблюдения. США поддерживают оборонное соглашение с Гренландией с 1951 года и в настоящее время размещают около 150 военнослужащих на базе Pituffik Space Base. Кроме того, значительные минеральные ресурсы Гренландии соответствуют стремлению Вашингтона снизить зависимость от китайского экспорта, особенно на фоне того, что глобальное потепление открывает новые арктические морские маршруты и повышает геополитическую значимость региона.