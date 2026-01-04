Жена чиновника из Белого дома намекнула, какая территория будет следующей после Венесуэлы
После того как президент США Дональд Трамп провел «спецоперацию» в Венесуэле, захватив ее президента Николаса Мадуро и его жену, многие задаются вопросом, что будет дальше. Ответ дала жена одного из самых влиятельных чиновников Белого дома — Стивена Миллера.
Жена заместителя руководителя аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти опубликовала в сети X карту Гренландии, раскрашенную в цвета флага США. Сопроводив изображение подписью «Скоро».
3 января американские войска нанесли авиаудары по столице Венесуэлы Каракасу и доставили на территорию США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. После этого Трамп сообщил, что США будут управлять Венесуэлой и ее огромными нефтяными запасами. Захват лидера другого государства Трамп обосновал тем, что Венесуэла несет ответственность за гибель многих людей в США из-за употребления наркотиков.
Следует отметить, что один из самых агрессивных «ястребов» нынешней американской политической элиты Стивен Миллер является советником президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности, а во время первого президентского срока Трампа был главным автором его речей. Крайне правого Миллера считают одним из самых влиятельных людей в администрации Трампа и в так называемом движении MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Его жена Кэти, в свою очередь, была пресс-секретарем первого вице-президента Трампа Майка Пенса.
В конце декабря Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии. «Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и он будет твердо отстаивать интересы нашей страны ради безопасности и выживания наших союзников и всего мира», — заявил тогда Трамп. В свою очередь Лэндри выразил гордость оказанным ему доверием «исполнять обязанности на этой должности, чтобы сделать Гренландию частью США».
После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что управляемая Данией Гренландия должна перейти в собственность США, при этом он не исключал применения военной силы, чтобы отнять этот огромный остров у союзной по блоку НАТО Дании. В августе датские официальные лица вызвали посла США в связи с тем, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, провели в Гренландии тайные операции по оказанию влияния.