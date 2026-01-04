Жена чиновника из Белого дома намекнула, какая территория будет следующей после Венесуэлы

После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что управляемая Данией Гренландия должна перейти в собственность США, при этом он не исключал применения военной силы, чтобы отнять этот огромный остров у союзной по блоку НАТО Дании. В августе датские официальные лица вызвали посла США в связи с тем, что по меньшей мере три человека, связанные с Трампом, провели в Гренландии тайные операции по оказанию влияния.