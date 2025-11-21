Переход завершен, а говорить по-латышски могут не все: учителя в школах становятся и языковедами

Директор признает, что школа в этом вопросе зачастую играет решающую роль, так как для многих русских школьников учебное заведение - единственное место, где они общаются на латышском. Между тем, ГСКО предлагает системные изменения в экзаменации, так как образовательные учреждения, куда попадают выпускники основной школы, отмечают, что часть молодых людей не в состоянии качественно участвовать в образовательном процессе из-за недостаточных знаний латышского языка, хотя они и сдали экзамен по латышскому языку в 9-м классе. Как заключает Бурова, в бывших школах нацменьшинств каждый учитель-предметник сейчас одновременно вынужден быть и учителем языка.