"Мне сложно говорить по-латышски, но это только моя проблема": актер Вадим Богданов получил премию за критику "русского мира" в Латвии
Актер и блогер из Даугавпилса Вадим Богданов получил Балтийскую премию "За свободу слова" за смелую критику российской пропаганды и призыв к русскоязычным жителям Латвии принять латышский язык и историческую правду.
В этом году Балтийскую премию "За свободу слова" в Латвии получил актёр Даугавпилсского театра Вадим Богданов. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года он активно выступал за то, чтобы русские, проживающие в Латвии, освободились от последствий советской оккупации и российской пропаганды. Среди прочего, им следует начать говорить по-латышски.
Вадим признаёт, что, хотя это и непросто, это необходимо. Его сатирические видеоролики о политике Даугавпилса и так называемом "русском мире" приобрели популярность и признание в социальных сетях. Всё это на русском языке, но зачастую месседж заключается в том, что, живя в Латвии, общаться только на этом языке нужно прекратить.
"Нам надо принять то, что в Латвии один государственный язык. Мне сложно говорить по-латышски, но я знаю, что это только моя проблема", - сказал лауреат премии. И ещё - надо признать, что Латвия была оккупирована, что Россия напала на Украину и что там идёт война, а не спецоперация.
Вадим вырос и окончил школу в Латвии, но долгое время жил в России. Пропаганда государства-агрессора, по его мнению, влияет как на живущих там, так и на живущих в Латвии. "Латвийским русским нужно сложить себя заново. Я верю, что тогда у всей Латвии будет шанс", - сказал Богданов.