Актер Вадим Богданов: "Не каждый русскоязычный живет с "русским миром" в голове"
Вадим Богданов – талантливый актер и режиссер Даугавпилсского театра, однако он известен не только этим. Вадим очень активен в социальных сетях, не боится отстаивать свою страну и осуждает развязанную Россией войну против Украины.
Путь к актерской профессии Богданов начал в Клубе веселых и находчивых, получил образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, играл в Самарском академическом драматическом театре имени Максима Горького и в Лондонском русском театре Xameleon, а затем, после одиннадцати лет отсутствия, вернулся в Латвию. Еще до 2022 года он считал себя гражданином мира, но после начала войны, развязанной Россией, стал, как он сам говорит, осознанным патриотом Латвии. Еще во время пандемии Вадим создал аккаунт в TikTok, где говорил на важные темы, опровергал дезинформацию, критиковал политиков, а мэр Даугавпилса даже заблокировал его в социальных сетях.
Вы из Даугавпилса, но много лет учились и работали в России. Почему вернулись в родной город?
Ну, это длинная история, потому что из России я сначала уехал в Англию. Там я прожил год и только потом вернулся в Латвию. В Англии сначала работал в ресторане, но через два-три месяца нашел там русский театр и начал в нем работать. Это не был репертуарный театр, мы просто собирались, что-то пробовали. В тот момент я уже понял, что хочу вернуться в профессию всерьез, а репертуарные театры, которым нужны русскоязычные актеры, есть и в Латвии.
Как чувствует себя театр в Даугавпилсе? Сейчас в социальных сетях часто пишут, что город пуст, людей нет, все плохо. Есть ли зрители?
Зрители, конечно, есть. У нас часто невозможно купить билеты и попасть на спектакль. Залы никогда не бывают полупустыми, во многом благодаря директору Олегу Шапошникову, который вдохнул в театр новую жизнь. Сейчас мы ездим на гастроли, участвуем в фестивалях, к нам приезжают фестивали и интересные режиссеры. В этом смысле жизнь кипит.
Многим не нравится ваша социальная активность. Точнее – ваша позиция. Не тяжело ли с такой позицией жить в Даугавпилсе, где больше половины жителей – русскоязычные?
Ну, послушайте, не каждый русскоязычный живет с “русским миром” в голове. И в латышском обществе есть люди, которые не до конца понимают, что происходит, например, в Даугавпилсе. То, что происходит в интернете, я имею в виду комментарии, – мы не можем быть уверены, насколько это настоящие люди, а не боты, я не знаю. Но в реальной жизни ко мне на улице подходят и русские, и латыши и говорят теплые, добрые слова.
И за все это время, почти за четыре года, у меня был всего один случай, и совсем недавно, когда ко мне подошел человек и неагрессивно, довольно спокойно спросил, почему я не люблю Даугавпилс, почему я против России. Это был единственный случай в реальной жизни. Поэтому я не сказал бы, что весь город меня ненавидит. В любом случае я стараюсь верить в обратное и надеяться.
После начала войны настроение в городе, среди людей, изменилось? Появилось ли что-то новое?
Скорее нет, но был случай, который меня очень удивил. Это было 28 августа, в тот день у меня был спектакль «Человек и тиран». На спектакль пришел уже не очень молодой мужчина, около пятидесяти. После спектакля он подошел ко мне вместе с коллегой. Они сказали, что у них на работе около двадцати человек, и только трое из них адекватны. Все остальные – рашисты, и латыши, и русские. Мы поговорили, и один из них рассказал, что до 2020 года у него были пророссийские взгляды. Но в 2020 году, когда начались протесты в Беларуси, он начал смотреть на ситуацию по-другому, начал интересоваться и изменил позицию.
А второй до 2022 года был абсолютным путинистом – я сейчас цитирую его самого. У него даже календари с Путиным были. Ну вот наступил 2022 год, и он пересмотрел все, что знал, и понял. Теперь у него совсем другие взгляды. Если они мне не врали, а я не вижу, зачем им это делать, то передо мной было два реальных случая, когда люди изменили свою позицию.
Недавно было опубликовано исследование о том, как русскоязычные относятся к событиям в Украине. Оказалось, что большинство русскоязычных в Латвии будто спрятались от войны в каком-то коконе. Среди них сейчас доминирует позиция: «Не поддерживаем ни Россию, ни Украину». Согласны ли вы с этим наблюдением?
Полностью. Я только сегодня, буквально час назад, выложил в социальных сетях видео именно об этом. «Эта война нас не касается» – это как раз их лозунг. И действительно, это очень похоже на то, что они спрятались. Для этих людей война как будто вообще не существует. Когда они видят новые законы или действия правительства, они воспринимают это без учета происходящего контекста. Будто ничего не происходит, никакой войны нет, просто у нас растут цены. Это потому, что нас хотят ограбить, потому что они плохие. Но не потому, что есть причины.
Ваша активная деятельность не мешает работе как актера?
Я бы не сказал, что мешает. В театре я не перегружен. У меня не так много спектаклей, кроме того, сейчас я как режиссер ставлю пьесы. В прошлом сезоне у меня был режиссерский дебют, в этом сезоне у меня тоже будет работа как режиссера. А то, что я делаю в социальных сетях, – не знаю, чего там больше: серьезных видео или больше саркастических скетчей. Это тоже мой способ выразить свою позицию, а не политические амбиции.
Во время пандемии Covid-19 я начал пробовать себя в видеоформате и высказываться только о том, что меня действительно тревожит. Это были теории заговора о Covid-19, работа нашей самоуправы. Я делал скетчи про депутатов и так далее. Но когда началась война - что может быть острее? Конечно, я не мог это игнорировать. Мне нужно было что-то с этим делать – прежде всего для самого себя. Это терапия для единомышленников, для тех, кто солидарен со мной, и для меня самого.
Когда встречаетесь с людьми, которые поддерживают войну, что им говорите? Не устали ли вы что-то объяснять?
Во-первых, никто из них не скажет, что поддерживает войну. Они будут обвинять меня в том, что я за войну. Когда я сталкиваюсь с такими людьми онлайн в социальных сетях, я очень редко отвечаю на такие комментарии.
Если это прямой эфир, а я веду их и в TikTok, то если там с ними сталкиваюсь, стараюсь что-то аргументировать, исходя из того, что знаю. Конечно, я знаю не все, но, к счастью, у меня под рукой есть Google. И я могу сразу проверить эти обычно ложные утверждения. Но в жизни уже давно почти нет таких разговоров. Все поняли, что это ни к чему хорошему не приведет, все уже высказались, поэтому мы просто обходим эти темы. Они знают обо мне, что у меня такая позиция, я знаю о них, что у них такая позиция, поэтому либо мы не разговариваем, либо сводим разговоры к минимуму, а если деваться некуда, то просто это не обсуждаем.
У меня есть один «фанат», который постоянно называет меня «пропагандистом нашего правительства». Это очень интересно. У меня есть одно видео, которое начинается с вопроса, почему я не говорю о проблемах в Латвии. Короткий ответ: потому что первая проблема, которая меня беспокоит, – это та часть общества, которая поддерживает Россию, которая хочет и ждет здесь «русский мир». Я прекрасно знаю, что такое «русский мир», и я не хочу его здесь.
Как только мы с этим справимся, как только я буду спокоен, что это больше не представляет никакой угрозы, тогда я смогу вернуться и спокойно говорить о других вещах, которые меня тревожат и не нравятся.