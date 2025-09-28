Актер Вадим Богданов: "Не каждый русскоязычный живет с "русским миром" в голове"

Если это прямой эфир, а я веду их и в TikTok, то если там с ними сталкиваюсь, стараюсь что-то аргументировать, исходя из того, что знаю. Конечно, я знаю не все, но, к счастью, у меня под рукой есть Google. И я могу сразу проверить эти обычно ложные утверждения. Но в жизни уже давно почти нет таких разговоров. Все поняли, что это ни к чему хорошему не приведет, все уже высказались, поэтому мы просто обходим эти темы. Они знают обо мне, что у меня такая позиция, я знаю о них, что у них такая позиция, поэтому либо мы не разговариваем, либо сводим разговоры к минимуму, а если деваться некуда, то просто это не обсуждаем.