"Громко и ясно - от такого же русского тебе..." Актер Даугавпилсского театра Богданов резко обратился к Росликову
Актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов опубликовал в своем Instagram видеообращение к депутату Сейма Алексею Росликову, который оказался в центре громкого скандала из-за своего поведения и высказываний с трибуны Сейма.
Как сообщалось ранее, в четверг большинство депутатов Сейма проголосовало за удаление Алексея Росликова из зала заседаний. С трибуны он громко заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами. Он задавал риторические вопросы о будущем русскоязычных: «Создадут отдельные резервации? Примут закон, запрещающий называть детей русскими именами?» В завершение выступления Росликов крикнул по-русски: «Нас больше! Русский язык — наш язык!» и показал неприличный жест руками. После этого его удалили из зала, и сейчас ему грозит наказание за неуважение к государственному языку — полиция и Центр государственного языка начали расследование.
Поведение Росликова вызвало резкую реакцию у актера Даугавпилсского театра Вадима Богданова. В своем видео на русском языке он говорит: «Росликов с трибуны заявил, что нас больше и что русский — наш язык. Это уже не про политику, а про грязный, примитивный популизм. Вброс перед выборами, в надежде подогреть свой электорат. (…) Но самое отвратительное — что это сработает. С начала полномасштабной войны в Украине все стало гораздо понятнее, линии четкие, люди — видимые. И уж как-то так вышло, что в этот период истории самые громкие деграданты говорят именно на русском языке.
Может, их не стало больше, просто их стало слышно. Среди них — предприимчивый тип Росликов. Он не идиот, он понимает, что достаточно сказать в Сейме пару фраз про “нас больше” и “русский наш язык” — и армия озлобленных деградантов в интернете твоя. А заодно и голоса тех, кто до сих пор живут в параллельной реальности, где Латвия — недоразумение, а СССР — утраченный рай. Проблема даже не в том, что он говорит, а для кого он это говорит. Для тех, кто верит, что они не часть Латвии, а некая отдельная великая сила, которая терпит эту страну, пока не настанет их час.
«Мы все время слышим: надо помнить о своих корнях. Прекрасно! А ты сам знаешь, где твои корни? Может, действительно, поезжай туда — в страну, где твои корни — это дубинка в УВД, хлеб по талонам и флаг с буквой Z», — продолжает Богданов.
«Да, среди нас есть староверы, переселенцы времен Петра, но там все сложно... Но давай честно: большинство из нас - потомки тех, кто пришел сюда как в колонию, со своим языком и правилами. Пришел и сказал — теперь все здесь будет по-русски. А мы теперь жалуемся, что они не сохранили то, что мы им навязали. Даже умудрились обвинить их в том, что они не сумели пронести до сегодняшних дней советскую архитектуру, заводы и порядок. И теперь, когда Латвия защищает свою унитарность, мы называем это геноцидом, нацизмом, русофобией! А давайте прямо - мы и есть новые оккупанты, только не те, что с танками, а те, что с флагами "русского мира" в голове. Которые мимикрируют под латвийских патриотов, но каждое слово у них - как бы поменьше латышского и побольше русского.
Так вот, Росликов, ты не за людей, ты не за язык — ты за самого себя! Орешь, что нас больше, потому что внутри тебя давно уже пусто. Громко и ясно — от такого же русского тебе: иди на х**!»