"Громко и ясно - от такого же русского тебе..." Актер Даугавпилсского театра Богданов резко обратился к Росликову

«Да, среди нас есть староверы, переселенцы времен Петра, но там все сложно... Но давай честно: большинство из нас - потомки тех, кто пришел сюда как в колонию, со своим языком и правилами. Пришел и сказал — теперь все здесь будет по-русски. А мы теперь жалуемся, что они не сохранили то, что мы им навязали. Даже умудрились обвинить их в том, что они не сумели пронести до сегодняшних дней советскую архитектуру, заводы и порядок. И теперь, когда Латвия защищает свою унитарность, мы называем это геноцидом, нацизмом, русофобией! А давайте прямо - мы и есть новые оккупанты, только не те, что с танками, а те, что с флагами "русского мира" в голове. Которые мимикрируют под латвийских патриотов, но каждое слово у них - как бы поменьше латышского и побольше русского.